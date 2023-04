Suecia: El ataque de un agente estatal sigue siendo la hipótesis principal del sabotaje contra los Nord Stream

Un agente estatal es el culpable más probable del sabotaje contra los gasoductos Nord Stream en el mar Báltico el pasado septiembre. Así lo determinaron los fiscales suecos que investigan el caso.

"Creemos que será bastante difícil determinar quién lo hizo", declaró este jueves a Reuters el fiscal Mats Ljungqvist. "Las personas que hicieron esto probablemente han sido conscientes de que dejarían pistas y seguramente se cuidaron de que las pruebas no apuntaran en una sola dirección, sino en varias", añadió.

Ljungqvist indicó que los investigadores habían podido determinar qué tipo de explosivo se había utilizado y esta pista descarta "un gran número de actores". Asimismo, destacó que no se puede descartar por completo que un grupo independiente, en contraposición a un actor estatal, esté detrás del ataque, aunque es poco probable.

"No descartamos nada, pero que sea un actor estatal el que esté directa o, al menos, indirectamente detrás de esto, por supuesto, es absolutamente nuestra principal hipótesis, dadas todas las circunstancias", aseguró.

Esto contradice las afirmaciones de algunos medios de comunicación occidentales, como The New York Times y The Times, que señalaban como presunto culpable a un "grupo proucraniano" no vinculado a ningún gobierno.

Por su parte, el reconocido periodista e investigador estadounidense Seymour Hersh, explicó que el presidente estadounidense, Joe Biden, podría haber ordenado el sabotaje de los gasoductos para castigar al canciller alemán, Olaf Scholz, por negarse a entregar armas a Ucrania.