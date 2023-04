Bank of America suspende una conferencia por las declaraciones "implacablemente antiucranianas" de algunos oradores

Bank of America, uno de los bancos más grandes de EE.UU., puso fin prematuramente a una conferencia en línea de dos días sobre geopolítica organizada por su división de inversiones Bank of America Securities. El motivo de la clausura repentina fueron los comentarios "implacablemente antiucranianos" pronunciados este martes por los oradores invitados, informó Financial Times este jueves citando a tres personas presentes en el evento.

La conferencia, que comenzó este martes, tuvo que suspenderse por las quejas de los participantes sobre la postura de algunos ponentes sobre el conflicto ucraniano. El banco informó de ello a los participantes y les pidió disculpas, declarando que "todos los oradores externos son independientes y las diversas opiniones expresadas son suyas". La institución bancaria también afirmó: "Hemos pedido disculpas a los clientes que comunicaron su descontento por algunas de las opiniones expresadas".

"Todo el evento fue abrumadoramente prorruso", afirmó uno de los presentes, y agregó que "parecía más el Banco de Rusia que el Banco de América". Las quejas se referían principalmente a dos oradores, a Daniel Sheehan, vicepresidente senior de relaciones internacionales de Bank of America Securities, y a Nicolái Petro, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Rhode Island.

El primero llamó al presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, "maestro manipulador" sobre el que la Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, tiene supuestamente "serias preocupaciones". El otro conferenciante sostuvo que "en cualquier escenario, Ucrania sería la gran perdedora" en este conflicto debido a la destrucción de la base industrial del país y a que buena parte de la población se ha ido. Además, Petro subrayó que EE.UU. no tiene ningún interés en un alto el fuego ya que es el que más ganaría con un conflicto prolongado a través de un "dramático aumento de la dependencia energética y militar de la UE respecto a EE.UU.".

Los bancos celebran este tipo de eventos para ayudar a sus clientes a comprender las cuestiones que afectan a sus decisiones de inversión, por lo que invitan a oradores con diferentes puntos de vista. Una de las fuentes de Financial Times destacó que es importante conocer todos los puntos de vista, ya que "da información sobre cómo piensan otras personas".