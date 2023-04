Occidente "no está en condiciones de darle instrucciones a China" respecto a su postura sobre Ucrania

"No fue la parte china la que creó la crisis ucraniana, la República Popular China no es parte en ella y no suministró armas a ninguna de las partes del conflicto", declaró el embajador chino en Rusia.

El embajador chino en Rusia, Zhang Hanhui, declaró que Occidente no está en condiciones de darle instrucciones a China con respecto a su postura sobre el conflicto en Ucrania.

"No fue la parte china la que creó la crisis ucraniana, la República Popular China no es parte en ella y no suministró armas a ninguna de las partes del conflicto", afirmó el diplomático durante una entrevista con el diario Izvestia publicada este viernes. "Occidente no está en condiciones de darle instrucciones a China y mucho menos tiene autoridad para trasladarle la responsabilidad", destacó.

En ese contexto, el embajador hizo hincapié en que Pekín "no tiene intereses propios en la cuestión ucraniana, […] no echa leña al fuego" y no busca la oportunidad de "obtener beneficios". "Lo que hace la parte china puede resumirse en una frase: llamamiento a la paz y promoción de negociaciones", indicó.

El diplomático destacó que, en medio del conflicto en Ucrania, "varios países tratan de usar la cuestión taiwanesa para obtener dividendos". "La esencia de las cuestiones taiwanesa y ucraniana son completamente distintas. Taiwán es parte integral de China y la cuestión es un asunto puramente interno de la República Popular China, se trata del interés fundamental de China, que no acepta ninguna injerencia externa", sostuvo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino se expresó este jueves en el mismo sentido sobre el conflicto en Ucrania. En respuesta a las declaraciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, de que China muestra una "creciente alineación con Rusia", pues "rechaza condenar" la operación militar de Moscú en Ucrania y "repite propaganda rusa", la vocera de la Cancillería china, Mao Ning, afirmó que la OTAN "no está en posición de criticar o presionar" a Pekín.

"EE.UU. y el bloque militar de la OTAN asumen responsabilidades ineludibles en la crisis ucraniana", dijo Mao. Aseveró también que China "mantiene una postura objetiva y justa" respecto al conflicto. "La historia dirá quién realmente está del lado correcto, defendiendo la justicia", añadió la portavoz.