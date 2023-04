La Fuerza Aérea de EE.UU. planea solicitar 72 cazas cada año para contrarrestar amenazas

La Fuerza Aérea de EE.UU. lleva años diciendo que necesita adquirir 72 nuevos cazas cada año para modernizar su numerosa flota, y este año por primera vez en la historia reciente pudo incluir este deseo en la solicitud presupuestaria para el año fiscal 2024.

Los generales advierten que no recibir la cantidad anual solicitada de cazas nuevos significa que el servicio no tendrá suficientes aviones nuevos para reemplazar a los viejos y obsoletos, como el F-15C. Sin embargo, durante mucho tiempo el ambicioso objetivo no se pudo lograr. Durante años, el Congreso estadounidense aprobó adquisiciones de cazas por debajo (y a veces incluso muy por debajo) de lo deseado por la Fuerza Aérea, y consciente de ello el servicio no solicitaba todo lo necesario, recoge el portal Defense News.

Típicamente, en los últimos años, la Fuerza Aérea dejaba de incluir todas sus necesidades en su solicitud de presupuesto base, apuntando algunos elementos deseados en su lista de prioridades no financiadas. La propuesta de presupuesto para el año fiscal 2024, publicada en marzo, rompió esa tendencia al pedir el financiamiento directo de compras de 48 nuevos F-35A y 24 F-15EX Eagle II.

La propuesta de presupuesto muestra que la Fuerza Aérea tiene la intención de actualizar su flota de cazas con capacidades, algunas de las cuales aún se están diseñando, para poder contrarrestar a China en una posible guerra futura, expresó el teniente general Richard Moore, subjefe de personal para planes y programas de la Fuerza Aérea de EE.UU., agregando que el organismo planea solicitar 72 cazas cada año.

Después de que el Congreso bloqueara la solicitud el año pasado, la Fuerza Aérea vuelve a buscar deshacerse de los cazas F-22 del Block 20 más antiguos, que los funcionarios del servicio enfatizan que no están listos para el combate.

Moore dijo que el plan de la Fuerza Aérea de retirar 32 cazas furtivos F-22A Raptor Block 20 ahorraría aproximadamente 2.500 millones de dólares en cinco años, y que esta suma se asignaría para las aeronaves de sexta generación del programa Next Generation Air Dominance (NGAD).