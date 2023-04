Acusan a un juez de la Corte Suprema de EE.UU. de aceptar viajes y lujosos regalos de un magnate republicano

El portal estadounidense ProPublica divulgó este jueves un reportaje en el que asegura que el juez de la Corte Suprema de EE.UU. Clarence Thomas ha aceptado viajes de lujo y costosos regalos de un famoso magnate republicano, los cuales no aparecen en sus declaraciones financieras, tal y como la ley federal lo establece.

Según el medio, Thomas ha aceptado suntuosas vacaciones y viajes "durante más de dos décadas" y "prácticamente todos los años" de parte de Harlan Crow, que es descrito en la publicación como un "empresario influyente durante mucho tiempo en la política conservadora". ProPublica basa sus afirmaciones en registros de vuelo, documentos internos distribuidos a los empleados de Crow y entrevistas con decenas de personas.

La información revelada asevera que Thomas y su esposa, Ginni, volaron en el 'jet' privado de Crow a Indonesia para pasar nueve días de isla en isla en el yate del multimillonario. Ese tipo de viaje le habría costado más de medio millón de dólares si lo hubiera pagado él mismo. "El alcance y la frecuencia de los aparentes obsequios de Crow a Thomas no tienen precedentes conocidos en la historia moderna de la Corte Suprema de los Estados Unidos", se lee en el artículo.

La legislación estadounidense obliga a los jueces, miembros del Congreso y funcionarios federales, a difundir la mayoría de los obsequios y viajes pagados por otros. En este contexto, muchos de los presentes que Thomas aceptó de Crow necesitarían la aprobación previa de un comité de ética.

El magnate reconoce que ha brindado "hospitalidad" al juez y a su esposa a lo largo de los años, desde 1996, como la que han ofrecido a "muchos otros queridos amigos", y aclara que ellos nunca le han pedido nada de eso. "Nunca hemos preguntado sobre un caso pendiente o de un tribunal inferior, y el juez Thomas nunca ha hablado de ello, y nunca hemos tratado de influirle sobre ninguna cuestión jurídica o política", añadió en un mensaje.

En el marco de la polémica, Alliance for Justice, una asociación norteamericana que aboga por un sistema judicial justo, ha pedido la renuncia de Thomas y la apertura "inmediata" de una investigación. Alega que este caso es "el último indicio de hasta qué punto los intereses de los ricos y las corporaciones han tratado de influir en el Tribunal Supremo".

"Sus esfuerzos parecen haber sido un éxito, dado que el juez Thomas ha fallado repetidamente a favor de los ricos y poderosos", según la organización.

Muchos miembros demócratas del Congreso también reaccionaron al tema e hicieron un llamado para la creación de un código de ética en el Tribunal Superior, recoge la red de radio pública NPR.

Thomas se defiende

La polémica provocó una declaración pública de Clarence Thomas este viernes en respuesta al informe de ProPublica, en el que califica a Crow y a su esposa como unos de sus "amigos más queridos", con quienes ha compartido "varios viajes familiares" durante más de 25 años. En su breve nota, explica que, al principio de asumir su cargo en la Corte Suprema, acudió a sus colegas para recibir consejo sobre la "hospitalidad personal por parte de amigos íntimos". Le informaron que si la persona en cuestión no tenía asuntos que tratar con el Tribunal, el hecho "no era denunciable".

"Me he esforzado por seguir ese consejo a lo largo de mi mandato, y siempre he tratado de cumplir con las directrices de divulgación", resaltó.

Thomas señala además que tales directrices están cambiando y que el mes pasado el comité responsable de la divulgación financiera para todo el poder judicial anunció nuevas directrices y que su intención es "seguirlas en el futuro". NPR explica que la Conferencia Judicial de EE.UU. cambió en marzo esas reglas para aclarar que los jueces no pueden eludir su obligación de informar sobre viajes pagados por otra persona, y que incluso la hospitalidad en una propiedad privada debe informarse si esta no pertenece al amigo que la ofrece.