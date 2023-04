"Atacar a México": Trump habría pedido que se elaboren "planes de batalla" contra los cárteles de la droga en el país vecino

Donald Trump ha solicitado a sus asesores políticos que planeen varias opciones militares para lidiar con los cárteles mexicanos, reportó la revista Rolling Stone citando fuentes familiarizadas con el asunto.

"'Atacar a México', o como quieras llamarlo, es algo que el presidente Trump ha dicho que quiere, que se elaboren 'planes de batalla'", afirmó una de las fuentes. "Se ha quejado de las oportunidades perdidas de su primer mandato, y hay mucha gente a su alrededor que quiere menos oportunidades perdidas en una segunda presidencia de Trump", agregó.

El político, que quiere regresar a la Casa Blanca en 2024, ya ha sido informado acerca de diferentes opciones, entre las que figuran ataques militares unilaterales y despliegues de tropas en un país vecino y socio de EE.UU.

Una de estas propuestas fue descrita en un informe datado de octubre de 2022, elaborado por un grupo de expertos estrechamente alineados con Trump y su movimiento MAGA ('Make America Great Again' o 'Hagamos que EE.UU. vuelva a ser grande').

Titulado 'Es hora de librar la guerra contra los cárteles transnacionales de la droga', el documento explica diferentes procedimientos para que el próximo presidente republicano de EE.UU. declare "formalmente" "la guerra contra los cárteles", en respuesta al "número cada vez mayor de estadounidenses muertos por envenenamiento con fentanilo".

En el documento se insta a la próxima Administración a "realizar operaciones militares específicas para destruir los cárteles", así como su "infraestructura", mediante operaciones conjuntas con el Gobierno mexicano. Pero al mismo tiempo, el informe advierte de que "es vital que no se haga creer a México que tiene poder de veto para evitar que EE.UU. tome las medidas necesarias para asegurar sus fronteras y su gente".

"El objetivo es aplastar las redes de cárteles con toda la fuerza militar de la manera más rápida posible. Esto significa expandir el papel más allá de las Fuerzas Especiales, los ataques dirigidos y las operaciones de inteligencia para incluir elementos de la Infantería de Marina, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Guardia Costera", recomienda el documento.

El medio señala que no está claro si Donald Trump realmente está dispuesto a llegar tan lejos, pero sí es cierto que había sugerido la intervención de las Fuerzas Armadas de EE.UU. en México para ayudar al país a combatir a los cárteles de la droga, iniciativa que recibió el continuo rechazo del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Recientemente varios políticos han llamado a la Casa Blanca a designar a los grupos de narcotráfico mexicanos como organizaciones terroristas, entre ellos William Barr, titular de la Fiscalía durante la Administración de Donald Trump. En enero pasado, los congresistas republicanos Dan Crenshaw y Michael Waltz presentaron una moción al Congreso para que se autorizara el uso de las Fuerzas Armadas de EE.UU. contra "los responsables" en México del tráfico de drogas.

El presidente de México advirtió en marzo que abogará por llamar a votar en contra de los republicanos en EE.UU., si los legisladores de ese partido no cesan en su deseo de pedir una intervención estadounidense en su país. "Si no cambian de actitud y piensan que van a utilizar a México con sus propósito propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto", aseveró Andrés Manuel López Obrador.