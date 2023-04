El envío de tropas de EE.UU. en Taiwán "estaría sobre la mesa" en caso de una invasión de Pekín, dice un congresista

El despliegue de tropas estadounidenses en Taiwán "ciertamente estaría sobre la mesa" si Pekín invadiera la isla, afirmó este viernes el jefe del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el republicano Michael McCaul.

El político señaló durante una entrevista con Fox News que, en tal caso, la decisión al respecto sería discutida con los ciudadanos estadounidenses. "Si la China comunista invadiera Taiwán, [el despliegue de tropas de EE.UU.] ciertamente estaría sobre la mesa y [sería] algo que discutiríamos en el Congreso y con el pueblo estadounidense. ¿Están preparados para esto? ¿Taiwán vale la pena?", dijo.

Sin embargo, McCaul reiteró que el conflicto con China es "el último recurso".

Previamente, esta semana el Ministerio de Asuntos Exteriores chino destacó que "la cuestión de Taiwán está en el núcleo de intereses fundamentales de China y es la primera línea roja que no se debe cruzar en las relaciones China-EE.UU.".

"Una vez más, instamos a Estados Unidos a adherirse al principio de una sola China y a las disposiciones de tres comunicados conjuntos de China y EE.UU.: actuar sobre las garantías del líder de EE.UU. de no apoyar 'la independencia de Taiwán' y no apoyar 'dos Chinas' o 'una China, una Taiwán', parar de una vez cualquier forma de intercambio oficial con Taiwán, dejar de mejorar las relaciones sustantivas con Taiwán, dejar de crear factores que puedan causar tensiones en el estrecho de Taiwán, dejar de contener a China explotando la cuestión de Taiwán y no ir más por un camino equivocado y peligroso", subrayó.