"Vengo a entregarme": la confesión de un asesinato es grabada por la cámara corporal de un policía de EE.UU.

La cámara corporal de un policía del condado estadounidense de Miamisburg (Ohio) captó el momento en el que un hombre se acercó con calma al oficial para confesarle que había matado por accidente a una amiga, informan medios locales.

En las imágenes, captadas el 27 de marzo, se observa al acusado, Brian E. Mason, aproximarse al oficial para confesar el crimen. "Vengo a entregarme […] Anoche tuve un accidente. Le estaba enseñando a una vieja amiga a usar una pistola […] y se disparó, pegándole un tiro en el pecho", comentó.

Cuando el agente preguntó si la víctima requería de asistencia médica, el acusado indicó que ya había muerto. "Se desplomó al instante. Me asusté y salí corriendo […] No estaría aquí voluntariamente, pero he estado muy asustado desde entonces", agregó.

Una vez que Mason fue puesto bajo custodia, la Policía del condado de Miami realizó un control de bienestar en casa de la víctima, quien fue encontrada sin vida y con lesiones de arma de fuego. Al confirmar la muerte de la mujer, de 57 años, el sospechoso fue acusado de homicidio.

Durante la audiencia inicial, el imputado se declaró inocente de los cargos en su contra y le fue impuesta una fianza de un millón de dólares. Las autoridades continúan investigando el caso.