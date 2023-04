Nace la primera niña en el linaje paterno de una familia en EE.UU. después de 138 años de solo varones

Una familia de Míchigan celebró de forma especial el nacimiento de una bebé el pasado 17 de marzo: se trata de Audrey, hija de Carolyn y Andrew Clark, la primera hija del lado de la familia paterna desde 1885. En otras palabras, el padre, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, así como, el padre y el abuelo del tatarabuelo de Andrew, solo tuvieron hijos varones. Carolyn comentó este miércoles a 'Good Morning America' que, al inicio de su noviazgo con Andrew, hace más de 10 años, no se creía su historia familiar.

"Le pedí a sus padres que confirmaran esa información y dijeron: 'Oh, sí, no, no hemos tenido una chica en nuestra línea directa'. Ha tenido tíos y primos que han tenido niñas, pero en su linaje no ha habido una niña", mencionó Carolyn.

Desconcertante para los expertos

Kelli Burroughs, directora del departamento de obstetricia y ginecología del Hospital Memorial Hermann Sugar Land de Texas, comentó a Insider este viernes que la historia era "increíble". "Simplemente nos lleva a hacer más preguntas", dijo.

Burroughs afirma que no hay forma natural de controlar si un feto es de género masculino o femenino, dado que la probabilidad de que un hombre produzca espermatozoides con cromosomas X o Y es del 50%. La única opción sería hacer la fertilización 'in vitro', y luego realizar una selección del óvulo fecundado con el sexo que desea transferir. Sin embargo, Burroughs sostiene que esta historia muestra que puede haber algo más que el azar y las probabilidades en la selección de esperma.

La experta subraya que debe de haber alguna explicación médica detrás de eso y que se trata de algo más que una simple coincidencia. Burroughs considera que "tendría que haber una explicación genética" y señala que es, "desde una perspectiva médica, muy interesante". También cree que, estudiar casos como el de los Clark podría ayudar a las familias con una preferencia sexual en su descendencia. "Tal vez haya algo que esta familia podría contribuir que podría ayudar a otros en el futuro", indica.

Ella reconoce que le gustaría ver a alguien estudiar a esta familia. "Siempre hay espacio para que aprendamos, y siento que esta familia abre esa puerta", dijo.