WP: El Pentágono entra en 'pánico' tras la filtración de documentos clasificados

Continúan las repercusiones tras la filtración en las redes sociales de material clasificado, que en parte pertenece al Departamento de Defensa de EE.UU., en el que se describe el estado del Ejército ucraniano y los planes de Washington y la OTAN para reforzarlo.

Según The Washington Post, citando como fuente a dos funcionarios estadounidenses, altos cargos del Pentágono restringieron este viernes el flujo de información en respuesta a las docenas de filtraciones. Una de las fuentes describió la medida como "inusualmente estricta" y dijo que pone en evidencia el "alto nivel de pánico" entre la cúpula de la institución.

Tanto los funcionarios estadounidenses entrevistados como sus aliados extranjeros estaban "atónitos" e incluso "enfurecidos" por el nivel de detalle proporcionado en los documentos, señala el periódico.

Varios funcionarios occidentales admitieron que todavía estaban tratando de evaluar el daño causado y muchos se preguntan cómo la filtración ha pasado desapercibida durante tanto tiempo. Si bien los primeros reportes de los medios sobre el asunto surgieron esta semana, un lote de documentos se compartió en la plataforma de chat Discord a fines de febrero y principios de marzo.

Una fuente relacionada con la inteligencia europea expresó su preocupación por si Washington reduce el intercambio de información con sus aliados debido a las revelaciones. Si bien se suponía que algunos de los documentos que se dieron a conocer no podían ser entregados a ciudadanos extranjeros, otros habían sido autorizados para transferirse a la alianza de inteligencia Cinco Ojos, compuesta por EE.UU., Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Por su parte, un alto cargo ucraniano le dijo al medio que las filtraciones habían enfurecido a los líderes políticos y militares de Kiev, que han tratado de ocultar a Moscú las vulnerabilidades relacionadas con la escasez de municiones y otros datos del campo de batalla.

Filtraciones masivas

The Washington Post señala que el alcance total de la filtración no está claro. Las 50 páginas revisadas por el periódico involucraron "casi todos los rincones del aparato de Inteligencia estadounidense".

Los documentos se refieren principalmente al conflicto en Ucrania y demuestran cómo Estados Unidos está evaluando el estado del conflicto y hacia dónde se dirige. Ese análisis informa las principales decisiones políticas de la Administración Biden, incluido qué armas proporcionar a Ucrania y cómo responder a la estrategia de campo de batalla de Rusia.

Además, este viernes The New York Times informó que un nuevo lote de documentos estadounidenses secretos había aparecido en línea, esta vez cubriendo no solo el conflicto de Ucrania, sino también China, Oriente Medio y el terrorismo.

Las autoridades en Washington están trabajando para eliminar estos documentos de las redes sociales, ya que representan una violación significativa de la inteligencia estadounidense. "Somos conscientes de las publicaciones en las redes sociales y nuestro departamento está estudiando el asunto", declaró Sabrina Singh, vicesecretaria de prensa del Pentágono.

¿Son creíbles los datos revelados?

En el contexto de las filtraciones sobre el estado del Ejército ucraniano y los planes de Washington y la OTAN para reforzarlo, un artículo del portal The Grayzone preguntó: "Si los documentos fueron parcialmente falsificados, ¿fueron difundidos para ayudar a Rusia a avanzar en sus objetivos de relaciones públicas, quizás minimizando su número de víctimas o exagerando el de su enemigo?". "¿Podría ser que Estados Unidos hubiese filtrado documentos que contenían varios datos de inteligencia erróneos para confundir a Rusia antes de la ofensiva ucraniana?", continuaba el texto.

The Grayzone indicó que existe la posibilidad de que los documentos sean "auténticos". "Si es así, Ucrania y sus patrocinadores occidentales pueden tener problemas más serios que la filtración de varios documentos", subrayó.