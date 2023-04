VIDEO: Este avión hipersónico ecológico planea batir récords de horas de vuelo

La empresa aeroespacial suiza Destinus está desarrollando un nuevo avión hipersónico propulsado por motores de hidrógeno que podrá completar un vuelo entre Alemania y Australia en tan solo cuatro horas y 15 minutos.

Tras efectuar una serie de ensayos con un prototipo en miniatura, la compañía reportó que un segundo prototipo más grande, nombrado como 'Eiger', realizó una prueba de vuelo exitosa a finales del año pasado, recoge este miércoles la revista alemana Computer Bild.

Esta aeronave está contemplada para utilizarse como avión de pasajeros y de carga. De acuerdo con sus diseñadores, "se puede integrar fácilmente en la vida cotidiana porque no genera ruido y puede utilizar aeropuertos convencionales". Sin embargo, aún se desconoce cuántos pasajeros puede transportar.

Un avión supersónico y ecológico

Por otro lado, el Eiger tiene la primicia de ser climáticamente neutral, puesto que utiliza como combustible hidrógeno líquido, cuya combustión no produce contaminantes. Esto se debe a que cada kilogramo de este elemento contiene tres veces más energía que otros combustibles fósiles como la gasolina o el queroseno, por lo que se considera menos peligroso para el ambiente.

No obstante, el hidrógeno líquido no está disponible en cantidades suficientemente grandes como para abastecer operaciones de vuelo completas, por lo que estos aviones, que vuelan a entre 5 y 6 veces la velocidad del sonido, no son aptos para un uso continuo. Además, su almacenamiento en los aeropuertos y el peso de sus tanques de enfriamiento aún representan un reto.

Actualmente los investigadores están buscando opciones para enfriar las aeronaves supersónicas, ya que, con base a informes técnicos, el calor generado durante la combustión del hidrógeno líquido es muy alto. Ante esta situación, desde junio del año pasado Destinus está colaborando con el fabricante español de motores ITP Aero para desarrollar un complejo de pruebas para motores de hidrógeno.

Destinus recientemente anunció que recibieron apoyos económicos para dos proyectos por un valor total de 26,7 millones de euros (28,5 millones de dólares) por parte del Gobierno de España, para ampliar sus capacidades de propulsión por hidrógeno. "Estas subvenciones se otorgaron como parte del plan de España para convertir al país en un líder mundial en la producción de hidrógeno renovable y el desarrollo de soluciones de movilidad basadas en hidrógeno", indicó.

