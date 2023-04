Despiden a un profesor por pedirle a sus alumnos que escribieran sus propios obituarios en EE.UU.

Un profesor de Florida (EE.UU.) fue despedido por pedirle a sus alumnos que escribieran sus propias necrológicas antes de un simulacro de tiroteo activo en el campus, informa NBC.

Jeffrey Keene, profesor de Psicología en la escuela secundaria Dr. Phillips de Orlando, afirmó que había actuado con buen criterio al asignar la tarea a los alumnos de los cursos 11.º y 12.º durante la primera lección del martes.

Keene aseguró haber pensado que podría vincular el simulacro con una lección de Psicología para enseñar a los estudiantes cómo mantenerse a salvo y hacerles reflexionar sobre sus vidas en caso de que hubiera un potencial tirador en la escuela. El profesor dijo que les había dicho a sus alumnos: "no es una forma de alterarlos ni nada por el estilo".

"Si murieran dentro de 24 horas, ¿qué harían diferente de lo que hicieron ayer? Y eso para que se deshicieran de toda la palabrería y para mostrarles lo que es importante en el mundo. No era para decirles: 'Te vas a morir y vamos a estresarte'", expresó el docente, citado por medios locales.

En la segunda clase, los funcionarios de la escuela ya estaban hablando con los adolescentes y, al final de la séptima, Keene había sido despedido.

"Las familias de Dr. Phillips High School fueron informadas de que un profesor dio una tarea inapropiada sobre la violencia escolar. La administración investigó inmediatamente y el empleado a prueba ha sido despedido", dijo un portavoz del distrito.

"No he hecho nada malo"

"En mi mente, no he hecho nada malo", declaró Keene. "Me quedé atónito. Estaba hablando a los estudiantes sobre el mundo en el que viven. Seguridad con las armas, tiradores activos", explicó.

"No era para asustarlos o hacerlos sentir como si fueran a morir, sino solo para ayudarlos a comprender qué es importante en sus vidas y cómo quieren avanzar con sus vidas y cómo quieren seguir las cosas en su camino", agregó.