Un senador estadounidense amenaza a Macron con dejar que Europa afronte sola el conflicto ucraniano

"Quizá deberíamos decir que vamos a centrarnos en Taiwán [...] y ustedes se encargan de Ucrania", respondió el republicano Marco Rubio a los comentarios del líder francés sobre que la UE no debería involucrarse en los desacuerdos entre EE.UU y China.

El senador republicano estadounidense por el estado de Florida Marco Rubio ha amenazado con dejar que la Unión Europea (UE) se ocupe de Ucrania por su cuenta, después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, se pronunciara en contra de arrastrar a la UE al conflicto por Taiwán.

Tras su reciente visita a China, Macron declaró en una entrevista que Europa debía ser más independiente de EE.UU. para evitar quedar atrapada en crisis que no son suyas. "La pregunta que los europeos deben responder es: ¿nos interesa acelerar [una crisis] en Taiwán? No. Lo peor sería pensar que los europeos debemos convertirnos en seguidores en este tema y seguir el ejemplo de la agenda de EE.UU. y tener una reacción exagerada de China", afirmó.

También sugirió que el continente debería centrarse en impulsar su propia industria de defensa, así como en reducir la dependencia del dólar.

"Quizá tampoco deberíamos tomar partido"

El senador Marco Rubio, por su parte, comentó la entrevista en un vídeo publicado el domingo alegando que EE.UU. debería preguntarle a los europeos si Macron hablaba en su nombre.

"En cuanto a no involucrarnos en otros conflictos que no sean nuestros, tenemos que preguntarle a Europa, ¿habla él [Macron] por ella? Porque ahora mismo estamos bastante involucrados en Ucrania", dijo. "Estamos gastando mucho dinero de nuestros contribuyentes en una guerra europea. Y lo he apoyado porque creo que está en el interés nacional de EE.UU. ser un aliado de nuestros aliados", añadió.

Pero si los aliados de EE.UU. en Europa se alinean con la posición de Macron y "no van a tomar partido entre EE.UU. y China sobre Taiwán", dijo Rubio, "entonces quizá tampoco debamos tomar partido [en el conflicto ucraniano]".

"Quizá deberíamos decir que vamos a centrarnos en Taiwán y en la amenaza que supone China, y ustedes se encargan de Ucrania y Europa", sugirió.

"Así que tenemos que averiguar si Macron habla en nombre de Macron o si Macron habla en nombre de Europa. Y tenemos que obtener la respuesta muy rápidamente porque China está muy entusiasmada con lo que dijo", concluyó.

Además, Rubio señaló que la UE y Francia habían dependido mucho de EE.UU. para su propia defensa en los últimos años. Recordó que cuando París decidió enviar tropas a África para luchar contra el terrorismo, no podía enviarlas allí por su cuenta. "Necesitábamos enviarlas en aviones allí y traerlas de vuelta", añadió el senador estadounidense. En su opinión, si toda la UE decidiera atenerse a la posición de Macron en materia de conflictos y defensa, eso le ahorraría bastante dinero a Washington.