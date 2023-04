La jefa del Comando Sur de EE.UU. visitará por segunda vez Argentina

El Gobierno de Argentina confirmó una nueva visita al país de la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de EE.UU., quien el próximo lunes 17 de abril será recibida por el ministro de Defensa, Jorge Taiana.

"La recibiré y conversaremos", comentó el ministro Taiana la próxima llegada de Richardson a Buenos Aires, en su segunda visita en menos un año, ya que en abril de 2022 también estuvo en Argentina y se entrevistó con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Por su parte, la embajada estadounidense declaró que el propósito del viaje es "reforzar la relación bilateral en materia de defensa y conversar sobre cooperación en seguridad".

"Hay mucho que hacer"

En enero pasado, Richardson participó de un diálogo con el 'think tank' Atlantic Council sobre la importancia de Latinoamérica para EE.UU. "¿Por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tienes el triángulo de litio, que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60 % del litio del mundo está en el triángulo de litio: Argentina, Bolivia, Chile", expresó la general.

También destacó la concentración de "las reservas de petróleo más grandes", incluidas las de "crudo ligero y dulce descubierto frente a Guyana hace más de un año". "Tienes los recursos de Venezuela también, con petróleo, cobre, oro", continuó la jefa del Comando Sur de EE.UU., quien además resaltó la importancia del Amazonas, región a la que definió como "los pulmones del mundo".

Repudio

Las declaraciones de Richardson sobre los recursos naturales de Latinoamérica le valieron varios repudios. Uno de ellos llegó desde el país que visitará en el los próximos días. Gustavo Melella, gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, cuestionó: "No, señora comandante, no son sus recursos naturales, es la riqueza de los pueblos latinoamericanos. Los pueblos de la región no necesitamos ser tutelados sobre cómo manejar nuestros asuntos".

Por su parte, el presidente de Bolivia, Luis Arce, llamó "defender la soberanía" y decidir con quién hacer los negocios. "No vamos a aceptar ninguna imposición de nadie ni que nadie se atribuya nuestras riquezas naturales como si fueran suyas", aseguró.

En tanto, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, definió a las declaraciones de Richardson como "oprobiosas", porque "sacan a la luz los verdaderos propósitos de EE.UU.". "Siempre nos han tratado como traspatio, nos han mirado con desprecio y han antepuesto sus intereses. No hay una voluntad de cooperar y de trabajar en conjunto con América Latina", sostuvo.