Una ciudad española prueba una semana laboral de 4 días durante un mes

La ciudad de Valencia (España) se ha convertido este lunes en la primera urbe del mundo que pone en marcha un proyecto piloto de semana laboral de cuatro días durante un mes con un enfoque ciudadano y no empresarial, informa Europa Press.



El Ayuntamiento de la urbe lo llevará a cabo entre el 10 de abril y el 7 de mayo aprovechando que hay cuatro lunes festivos seguidos: el Lunes de Pascua (10 de abril); San Vicente Ferrer (17 de abril); San Vicente Mártir (el 24 de abril); y el Día del Trabajo, (1 de mayo).

🚀 Comença a #València el #Pilot4Dies. Durant un mes tindrem setmanes laborals de 4 dies que ens serviran per analitzar els efectes sobre: El benestar i la salut de les persones 🙋🏽‍♀️L'emergència climàtica 💧L'economia 🪙https://t.co/1v7AeiwnSlpic.twitter.com/Z32EYOd2nF — Joan Ribó (@joanribo) April 10, 2023

El objetivo de la iniciativa pasa por analizar los efectos que puede tener trabajar 32 horas al mes en aspectos como la salud y el bienestar de la gente, el medio ambiente, la economía y, sobre todo, en el ámbito del comercio, la hostelería y el ocio, sin tener en cuenta las cuestiones laborales.

Desde el consistorio explican que con este experimento —cuyos resultados se publicarán en julio— quieren conocer la repercusión que tendrá la jornada de 4 días en "aspectos ciudadanos" y no solo empresariales, financieros o de administración pública, como se ha hecho en otros países.

"Eje de innovación"

"No se trata de un programa de reducción de jornada. Eso no es una cuestión nuestra, eso es de la patronal, de los trabajadores y de la negociación", declaró Joan Ribó, alcalde de Valencia, que aclaró que el cómputo anual de horas trabajadas no se verá afectado.

En este sentido, indicó que se trata de realizar una prueba, una experiencia dentro de un "eje de innovación que está "pensado para las personas" para constatar si puede beneficiar directamente a toda la población local.

"Queremos estimular el debate alrededor de una reducción de la jornada laboral, con indicadores reales, para analizar si aumenta la producción, en la que invertimos el tiempo que ganamos y, por supuesto, cómo afecta a nuestro entorno y a la lucha contra el cambio climático", tuiteó Ribó.