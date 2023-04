"Habrá mañaneras": López Obrador responde a opositores que piden el fin de sus conferencias

"Ha habido, hay y habrá mañaneras", así comenzó este lunes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, su acostumbrada rueda de prensa matutina, tras una fuerte campaña en contra de los encuentros que sostiene el mandatario con periodistas.

"Están muy nerviosos los adversarios [políticos], no ven también que no quieren que hayan mañaneras, es un nivel de intolerancia que muestra con claridad su autoritarismo, el de los conservadores y sus voceros, que nada más quieren hablar ellos", dijo López Obrador.

El mandatario mexicano consideró que los dichos contra las mañaneras –calificadas por adversarios políticos como "aburridas" y "repetitivas"– son "una muestra clara del autoritarismo conservador y de su hipocresía", que fundamenta sus acciones en mentiras y calumnias.

#Mañanera | No descarta @lopezobrador_ sabotajes en el Metro porque “hay quienes quisieran que nos vaya mal, hay también quienes desean que ya se 'petatee'. ¿No ven también que no quieren que haya mañaneras?. ¡Es un nivel de intolerancia que muestran su autoritarismo". @Notimexpic.twitter.com/D0OoTFOevi — Alejandro Garza (@AGarza2021) April 10, 2023

"Vamos a seguir con las mañaneras informando aunque no les guste (...) porque la calumnia cuando no mancha, tizna", aseveró el mandatario mexicano, quien defendió la estrategia de comunicación de su Gobierno porque implica un trato directo con la prensa.

Para el mandatario, ese intercambio diario con los medios "llena de desesperación" al conservadurismo, porque evita que les funcione su estrategia mediática "perversa" e "inmoral".

Por eso, dijo, estos sectores que se oponen a su Gobierno, "se van por lo más directo y descarado, y es que desaparezca la mañanera". "Eso sí habla de democracia, de libertades, de pluralidad de tolerancia, de que no quieren la polarización", ironizó al respecto.

En esa línea, continuó: "Claro que [los opositores] no quieren la polarización, quieren la hegemonía, quieren ser ellos nada más, los únicos, se mal acostumbraron y ahora que ya la gente está asumiendo un papel protagónico, que no hay ciudadanos imaginarios, manipulables, porque ya no hay analfabetismo político en México, ellos se desesperan, se ofuscan y enseñan el cobre", puntualizó.

