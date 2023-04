La primera ministra de Estonia dimite y es nominada como candidata al mismo cargo

Durante la primera sesión del recién renovado Parlamento unicameral del país (Riigikogu), la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, anunció este lunes que dimite junto con todo el Gobierno actual, que está en el poder desde el 18 de julio de 2022.

De acuerdo con la legislación estonia, el Gobierno debe dimitir cuando el Riigikogu comience a trabajar con la nueva composición surgida de las últimas elecciones, aunque continúa ejerciendo sus funciones hasta que se forme un nuevo Ejecutivo.

El presidente de Estonia, Alar Karis, le propuso a Kallas el mismo día que forme el nuevo Gobierno, como líder del partido ganador en los recientes comicios nacionales, y la postuló como candidata a primera ministra. "Espero que el Riigikogu conceda a Kaja Kallas la autoridad para formar el Gobierno", expresó.

Según Karis, las conversaciones sobre la formación de una coalición gobernante, que han durado un mes, han demostrado la voluntad del Partido Reformista Estonio, el Eesti 200 y el Partido Socialdemócrata de gobernar juntos.

"Me lo han confirmado todos los partidos con los que he hablado. Los tres partidos tienen una sólida mayoría en el Parlamento: 60 votos. Así que no necesito dos semanas para tomar una decisión. Además, creo que el nuevo Gobierno debe empezar a trabajar cuanto antes, porque hay mucho que hacer", declaró el presidente, quien se reunirá el martes con los candidatos a ministros propuestos por los tres partidos. Después de estas reuniones, podrá nombrar a los integrantes del nuevo gabinete ministerial, agregó.