¿Crimen o suicidio?: qué pasó con la modelo brasileña que murió al caer de un 6.º piso en Argentina

O #DomingoEspetacular de hoje aborda o mistério na morte da modelo brasileira Emmily Rodrigues Santos Gomes, de 26 anos. Ela estava numa festa em Buenos Aires, na Argentina, no apartamento do empresário Francisco Sáenz Valiente, de 52 anos. Ele foi preso suspeito do assassinato e pic.twitter.com/nrwTQy6Q6L