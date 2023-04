"No ven, no oyen": Rusia repudia el silencio de EE.UU. ante la persecución de la Iglesia ortodoxa canónica en Ucrania

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, condenó este martes el silencio de EE.UU. frente a la persecución de la Iglesia ortodoxa canónica ucraniana (UPTs, por sus siglas en ruso) por parte de Kiev y una serie de tomas de catedrales a manos de los partidarios de la cismática Iglesia ortodoxa de Ucrania (PTsU).

Zajárova se refirió a la rueda de prensa ofrecida por el vocero adjunto del Departamento de Estado de EE.UU., Vedant Patel, en la que le preguntaron si su organismo estaba al tanto de los ataques violentos contra las parroquias de la UPTs. "No estoy al tanto de esos informes concretos", dijo Patel y precisó que "no podría hablar" sobre los episodios en cuestión, pero que el Departamento de Estado estaría "encantado de comprobarlos".

"Esto es integridad. Decidieron no comentar […], no ven, no oyen, no se dan cuenta. […] '¿Persecución de la UPTs? ¿Qué está diciendo? ¿Violación de los derechos humanos y las libertades religiosas en Ucrania? No me he enterado, de verdad'", aseveró la vocera de la Cancillería rusa en su cuenta de Telegram.

Eliminar a la UPTs como objetivo de Kiev

Las tensiones en torno a la UPTs, cuya discriminación fue corroborada por la propia ONU, se focalizan en el intento del Gobierno del presidente Vladímir Zelenski de desalojar a los monjes del Monasterio de las Cuevas de Kiev. Los religiosos del legendario convento, fundado en el siglo XI, persisten en su negativa a abandonar el lugar hasta que no haya una decisión judicial que revalide la ruptura unilateral del contrato de arrendamiento por parte del Ministerio de Cultura.

Con la pugna por el Monasterio de las Cuevas, cobran fuerza las tomas violentas de las iglesias de la UPTs por parte de los simpatizantes de la cismática PTsU. El último episodio de esta índole tuvo lugar el lunes en la ciudad de Jmelnitsky, denunciaron este martes desde la UPTs. Tras el asalto, que estuvo a cargo de "personas no identificadas, vestidas principalmente con uniformes deportivos", se tomó la decisión de trasladar el templo a la PTsU.

Estos episodios se enmarcan en la campaña de presión lanzada por Kiev desde el pasado otoño, con registros, tomas de iglesias y acusaciones por supuesta actividad prorrusa.