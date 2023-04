"No creo que pueda": Trump duda que Biden sea capaz de presentarse a las próximas elecciones

"Creo que es casi inapropiado que lo diga: no veo cómo sería posible", dijo el expresidente estadounidense sobre la eventual reelección del actual líder norteamericano.

El expresidente de EE.UU. Donald Trump expresó dudas acerca de la eventual reelección del actual líder norteamericano, Joe Biden, para un segundo mandato presidencial en 2024.

En una entrevista exclusiva concedida este martes a Fox News, el político republicano fue preguntado si pensaba que Biden se presentaría a la reelección, ya que el jefe de Estado aún no ha hecho un anuncio oficial, aunque ha insinuado en repetidas ocasiones que piensa proponer su candidatura para el cargo.

"Lo observo igual que usted", dijo Trump al periodista. "Y creo que es casi inapropiado que lo diga: no veo cómo sería posible". Agregó que Biden se mostró incapaz de dar respuestas convincentes en su reciente entrevista con NBC, por lo que no está claro si el presidente, de 80 años, podría manejar otra campaña electoral.

"Pienso presentarme. Pero aún no estamos preparados para anunciarlo", dijo Biden durante las celebraciones en la Casa Blanca con motivo de la Pascua católica.

"Hay algo que no está bien. Vi su respuesta en televisión sobre si se iba a presentar o no [...]. [Dio] una larga respuesta sobre los huevos y esto y lo otro", dijo Trump. "No creo que pueda", concluyó.

Trump: Nunca abandonaría la carrera electoral

En la primera entrevista tras su comparecencia judicial en Nueva York la semana pasada, el exmandatario del país reiteró su intención de presentarse a las elecciones sin importar las condiciones legales que pudieran surgir en su camino hacia un segundo mandato.

"¿Hay algo que puedan lanzarle legalmente que lo convenza de abandonar la carrera?" preguntó el periodista.

"No. Nunca la abandonaría. No es lo mío. No lo haría", contestó Trump.