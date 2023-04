Musk cree que Twitter está "más o menos en el punto de equilibrio"

El director ejecutivo de Twitter, Elon Musk, ha declarado este miércoles que su compañía está "más o menos en el punto de equilibrio", ya que la mayoría de sus anunciantes han regresado y sus agresivos esfuerzos de reducción de costos han comenzado a dar frutos tras los despidos masivos.

En una entrevista con la BBC, que atrajo a más de tres millones de oyentes, Musk afirmó que la empresa, cuya platilla actual es de 1.500 empleados, está cubriendo gastos, después de haber realizado recortes masivos tras su adquisición el pasado mes de octubre, cuando Twitter contaba con cerca de 8.000 trabajadores.

Preguntado sobre la dificultad de despedir a tanta gente, manifestó que "no es nada divertido" y admitió que puede ser "doloroso". No obstante, también reconoció que no despide a todo el mundo en persona. "No es posible hablar con tanta gente cara a cara", aseveró. Por otra parte, admitió que compró la red social porque tenía que hacerlo y describe la gestión de la compañía como "dolorosa" y como "toda una montaña rusa".

Despidos masivos

Tras adquirir la red social, el magnate puso en marcha una ola de despidos masivos. No obstante, las insinuaciones sobre recorte de personal comenzaron a surgir en el período previo a la compra de Musk, cuando se comunicó a los potenciales inversores que se eliminaría el 75 % de la fuerza laboral para aumentar el valor de la empresa.

La decisión fue tomada, según los medios, porque el CEO de SpaceX y Tesla estaba bajo presión para encontrar formas de reducir los costos de un negocio por el que considera que pagó de más: 44.000 millones de dólares en un momento en que los mercados se desplomaban.

Por su parte, Musk justificó la decisión de llevar a cabo despidos masivos en Twitter, porque —recalcó— "no hay opción" cuando la compañía pierde millones de dólares al día.

Humor al estilo 'Musk'

El interrogatorio también tuvo momentos de humor al estilo 'Musk'. En cierto momento, el CEO de Twitter detuvo al entrevistador de la BBC, James Clayton, para recordarle que "ya no es el CEO de Twitter"; y cuando a renglón seguido el periodista le pregunta quién es, Musk nombró a su perro Floki, un shiba inu.

El pasado lunes, la red social actualizó su logotipo del pájaro azul, vigente desde 2012, y lo sustituyó por la imagen del perro de raza shiba inu, el logotipo de la criptomoneda dogecóin. Este paso desató una subida del 30 % en la cotización de la criptodivisa.