NYT: El Pentágono habría evaluado 4 escenarios inesperados en el conflicto ucraniano

El Departamento de Defensa de EE.UU. habría elaborado cuatro escenarios poco esperados del conflicto en Ucrania sopesando las posibles consecuencias que podrían tener para las partes beligerantes, según se desprende de un documento secreto filtrado a la Red que se dio a conocer la semana pasada.

El documento, obtenido por The New York Times y cuya veracidad no ha sido comprobada, consiste en un análisis de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA, por sus siglas en inglés), subordinada al Pentágono, realizado al cabo de un año desde el inicio de la operación militar especial rusa.

Los escenarios hipotéticos estudiados por la DIA incluyen la muerte del presidente ruso, Vladímir Putin, o del ucraniano, Vladímir Zelenski, el retiro de la cúpula militar rusa y un ataque militar de Ucrania al Kremlin.

Según los documentos, un ataque ucraniano al Kremlin podría provocar "una movilización militar a gran escala" en Rusia y aumentaría la probabilidad de que Moscú utilice armas nucleares tácticas.

En ese contexto, la inteligencia estadounidense considera que tal escalada por parte de Kiev podría obligar a Putin "a negociar una solución" al conflicto.

El medio afirma que el documento no proporciona datos sobre el grado de probabilidad de que se dé uno u otro escenario. Tampoco se mencionan las posibles consecuencias de la muerte de los jefes de Estado o de un cambio en el liderazgo militar de las Fuerzas Armadas rusas.

NYT resalta que los funcionarios estadounidenses no confirmaron ni cuestionaron la autenticidad del documento, al igual que sucedió con el resto de filtraciones recientes.

Los materiales que salieron a la luz la semana pasada se focalizan principalmente en el conflicto ucraniano con detalles sobre las pérdidas, las capacidades de defensa, el número de efectivos y material bélico en diferentes frentes, las necesidades del Ejército ucraniano y el calendario de entregas de armas a Kiev.

Entre otros temas a los que se refieren los documentos, está el espionaje de Washington a Corea del Sur e Israel, los medios para que las autoridades israelíes opten por enviar ayuda militar a Kiev y los posibles escenarios de la conducta política de China.

En Moscú admiten que los documentos filtrados podrían ser una campaña de desinformación de Washington destinada a crear un falso concepto en el Kremlin sobre las capacidades militares de Kiev.

Dado que EE.UU. es parte del conflicto [ucraniano] y, de hecho, está librando una guerra híbrida contra nosotros, es posible que usen tales estrategias para engañar al adversario, es decir, a la Federación Rusa", dijo el miércoles el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov.