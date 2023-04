Fuerzas especiales de la OTAN estarían operando en Ucrania

Unos 97 miembros de las fuerzas especiales de la OTAN estarían desplegados en territorio ucraniano, informó este miércoles la BBC citando los documentos clasificados del Pentágono y de agencias especiales estadounidenses filtrados recientemente en redes sociales.

De acuerdo con un documento fechado el 23 de marzo, el Reino Unido tiene el mayor contingente en Ucrania al contar con 50 miembros de las fuerzas especiales, un número considerablemente más alto que el de Letonia (con 17 militares), Francia (con 15), EE.UU. (con 14) y los Países Bajos (con un militar).

Desde el Ministerio de Defensa de Francia han negado dicha información asegurando que "no hay fuerzas francesas implicadas en operaciones en Ucrania". "Los documentos citados no proceden de las Fuerzas Armadas francesas y están sujetos a precaución. No comentamos documentos cuyas fuentes y veracidad son inciertas", cita AFP a esa cartera.

Por su parte, el Ministerio de Defensa británico declaró en su cuenta de Twitter que el documento tenía "un nivel de inexactitud muy grave" y recomendó a los lectores "tener cuidado de tomar al pie de la letra las acusaciones que tienen el potencial de difundir información errónea".

No obstante, Letonia confirmó la presencia de sus militares en Ucrania que, según aseguró la cartera de Defensa citada por Delfi, no participan en operaciones de combate, sino desempeñan "funciones auxiliares" como la vigilancia de la Embajada.

De la misma manera, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, reveló que hay "una pequeña presencia militar" estadounidense en la Embajada del país en Ucrania "para ayudar a trabajar en la rendición de cuentas del material que entra y sale" de ese país.

Rusia ha denunciado repetidamente la implicación de la OTAN, EE.UU. y los países de la UE en el conflicto. "Vemos a toda la OTAN luchando contra nosotros, y aquí cualquier discurso o cantinela de que 'no estamos en guerra sino solo suministrando armas' son ridículos", aseveró en febrero el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.