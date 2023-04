Warren Buffett pidió a ChatGPT que le escribiera una canción en español

El legendario inversor Warren Buffett declaró que aunque no tiene ninguna experiencia en inteligencia artificial, gracias a Bill Gates tuvo la oportunidad de interactuar con el chatbot ChatGPT.

"Creo que es algo que no entiendo en absoluto, pero Bill vino hace al menos unos cuatro o cinco meses [y me dijo:] 'Te mostraré la última moda y lo que se puede hacer con eso'", le contó Buffett a la periodista Becky Quick, de CNBC.

"Pedí que [el chatbot] tomara la canción 'My Way' ('A mi manera') y la escribiera en español", explicó. "Dos segundos después, sabes, sale y sale una que rima y hace todas estas cosas bonitas", agregó.



Buffett recordó que Gates le presentó algunas de las limitaciones del ChatGPT, como por ejemplo su incapacidad para contar chistes, pero también destacó sus beneficios, ya que podría ahorrar una cantidad "increíble" de tiempo.



A pesar de esto, Buffett dijo estar inseguro acerca de si esa avanzada tecnología es beneficiosa para la humanidad: "Creo que es un avance tecnológico increíble, en términos de mostrar lo que podemos hacer", dijo antes de confesar que aún no sabe "si es beneficioso".