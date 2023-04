Reportan que Corea del Sur prestará a EE.UU. 500.000 municiones de artillería

Así, Seúl brinda apoyo a su aliado sin violar su compromiso de no suministrar armas letales al régimen de Kiev, señalan fuentes gubernamentales.

Corea del Sur y una empresa de defensa local han firmado recientemente un acuerdo para entregar a modo de préstamo unas 500.000 municiones de artillería de 155 mm a EE.UU., que a su vez intenta conseguir más armamento para apoyar a Ucrania, informó el miércoles el diario Dong-A Ilbo.

De acuerdo con fuentes del Gobierno surcoreano, al prestar las municiones en lugar de vendérselas, Seúl apoya a su aliado, en línea con las campañas de ayuda internacional a Ucrania que lidera Washington, pero sin violar su compromiso de no suministrar armas letales a Kiev.

De momento el Ministerio de Defensa surcoreano no se ha pronunciado al respecto. Desde la cartera declararon que ambas naciones habían estado explorando formas de ayudar a Ucrania, pero que no se podían revelar detalles.

El pasado mes de noviembre, The Wall Street Journal reportó que Seúl había acordado vender proyectiles de artillería para ayudar a Washington a reponer sus reservas, pero insistió en que su "usuario final" debía ser el Ejército estadounidense. Documentos recientemente filtrados del Pentágono muestran que el Gobierno surcoreano temía que su aliado desviara las municiones a Ucrania, reseñó The New York Times.