Revelan información del posible autor de la filtración de documentos secretos del Pentágono

"Él es una persona inteligente. Él sabía lo que estaba haciendo cuando publicó estos documentos", aseguró una fuente anónima a The Washington Post.

Una investigación independiente ha revelado al presunto responsable de la filtración de los documentos del Pentágono ocurrida la semana pasada, sobre el estado militar de Ucrania y el espionaje de Washington a sus aliados, comunicó este miércoles The Washington Post citando una fuente, que habló bajo condición de anonimato.

Según la fuente, un joven menor de 18 años que fue entrevistado por el medio con el consentimiento de la madre, la persona que ha creado conmoción internacional al filtrar documentos altamente clasificados es "un joven carismático, entusiasta de las armas" que trabaja en una base militar, cuyo nombre se negó a develar.

"Él [el autor de la filtración] es una persona inteligente. Él sabía lo que estaba haciendo cuando publicó estos documentos, por supuesto. Estas no fueron filtraciones accidentales de ningún tipo", expresó la fuente anónima.

Asegura que los documentos fueron compartidos por este joven, identificado como O.G. en un grupo creado en 2020 durante la pandemia en el servidor Thug Shaker Central, en Discord, la popular plataforma de mensajería de los amantes de videojuegos. Asimismo, señala que el grupo, conformado aproximadamente por 20 personas, en su gran mayoría hombres y niños, compartían el "amor mutuo por las armas, el equipo militar y Dios".

"Secretos que el Gobierno oculta"

Los miembros de este grupo, además de ver películas juntos, bromear y rezar, también escucharon una conferencia que O.G., reconocido como el líder de la comunidad, les impartió sobre asuntos mundiales y operaciones del Gobierno. "Quería mantenernos informados" y afirmó conocer "secretos que el Gobierno ocultaba a la gente común".

Posteriormente, el presunto autor compartió en el grupo transcripciones casi literales de documentos de inteligencia clasificados. Este aseveró que había pasado al menos una parte de su día dentro de una instalación segura que prohibía los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, que podrían usarse para documentar información secreta alojada en las redes informáticas del Gobierno o que salía de las impresoras.

O.G. dijo al grupo que había trabajado durante horas escribiendo estos documentos para compartirlos con sus compañeros en Discord. Estos escritos iniciales, que contenían datos sobre la ubicación y los movimientos de líderes políticos de alto rango, así como información sobre los esfuerzos de los Gobiernos extranjeros para interferir en las elecciones, habría sido "un pequeño sorbo del torrente de secretos que estaban por venir", detalla la fuente que asegura haber conocido al supuesto autor hace unos cuatro años en un servidor diferente.

Sin embargo, después de que procesar cientos de archivos clasificados a mano resultase demasiado tedioso, O.G. comenzó a publicar cientos de fotos de los propios documentos. El joven miembro del grupo indicó que estaba impresionado por la capacidad aparentemente profética de O.G. para pronosticar eventos importantes antes de que se convirtieran en noticia de primera plana, cosas que "solo alguien con este tipo de alta autorización" sabría, precisó.

"Él está en forma, es fuerte, está armado y está entrenado", agregó. En un video visto por The Post, el hombre que el joven anónimo dijo que es O.G. se para en un campo de tiro, usa anteojos de seguridad y protectores para los oídos y sostiene un rifle grande. Grita una serie de insultos raciales y antisemitas a la cámara, luego dispara varias rondas a un objetivo.

De acuerdo con el medio, el relato del joven fue corroborado por un segundo miembro que también habló bajo condición de anonimato. Este supuestamente también leyó muchos de los mismos documentos compartidos por O.G. Ambas fuentes aseveraron conocer el nombre real del líder, así como el estado en el que vive y trabaja, pero se negaron a compartirlo.

'Oso contra cerdo'

La fuente anónima reiteró que los documentos fueron una lección de O.G. y su percepción de cómo realmente funcionaba el mundo. "Él no es un operador ruso. No es un agente ucraniano", afirmó. La sala en el servidor donde se publicaron los documentos se llamaba 'Oso contra cerdo', con la intención de ser un sarcasmo por Rusia y Ucrania, y una indicación de que O.G. no había tomado partido en el conflicto.

No obstante, señaló que tenía una visión oscura del Gobierno, ya que habló de EE.UU., y particularmente de las fuerzas del orden y la comunidad de inteligencia, como una fuerza siniestra que busca reprimir a sus ciudadanos y mantenerlos en la oscuridad.

¿Inesperada fuga?

Se señala que durante todo el invierno O.G. subió los documentos al servidor y nadie habló de compartirlos en otro lugar, pero inesperadamente, sin que el grupo tuviera conocimiento, el 28 de febrero, otro usuario adolescente comenzó a publicar docenas de fotografías en otro servidor de la misma plataforma.

Así, los documentos fueron apareciendo en otros servidores y empezaron a estar disponibles para miles de usuarios de Discord. No obstante, la filtración captó la atención de las autoridades estadounidenses solo un mes después, cuando el pasado miércoles se publicaron los documentos en las redes sociales de Telegram y Twitter.

"Él es plenamente consciente de lo que está sucediendo y cuáles pueden ser las consecuencias. Simplemente no está seguro de cómo resolver esta situación. Parece bastante angustiado por eso", dijo el joven en referencia al líder, que según él cerró el servidor Thug Shaker Central y trasladó la comunidad a otro.

Indicó que O.G. les había advertido que "mantuvieran un perfil bajo y eliminaran cualquier información que pudiera relacionarse con él". Además, sostuvo que no les diría la identidad o la ubicación de O.G. a las fuerzas del orden hasta que no fuera capturado o pudiera huir de EE.UU. Preguntado sobre por qué estaba dispuesto a ayudar a O.G. incluso a riesgo de su propia libertad, el joven respondió: "Era mi mejor amigo".

Los documentos filtrados

La semana pasada, los departamentos de Defensa y de Justicia de EE.UU. iniciaron una serie de investigaciones por la supuesta filtración en redes sociales de documentos clasificados del Pentágono y de agencias especiales del país que tratan principalmente sobre el conflicto en Ucrania.

Los materiales se centran en cuestiones como las pérdidas estimadas de Ucrania y Rusia desde el estallido del conflicto, las armas y equipos que Kiev necesitaría en el futuro o el desarrollo del conflicto en general, entre otras. Además, se refieren al espionaje de Washington a Corea del Sur e Israel y a posibles escenarios de la conducta política de China.