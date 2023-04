Biden vuelve a meter la pata hablando en público (y la Casa Blanca lo corrige)

Joe Biden, presidente de EE.UU., confundió a la actual selección de rugby de Nueva Zelanda, los All Blacks (todos negros, en español), con la Fuerza de Reserva de la Policía irlandesa, conocida como Black and Tans (negro y caqui, en español), mientras hablaba durante un encuentro comunitario celebrado este miércoles en el bar-restaurante Windsor, situado en Dundalk (Irlanda), según se aprecia en un video difundido por medios locales.



Black and Tans era una fuerza militar del Reino Unido que se utilizó para suprimir la revolución en Irlanda y reprimir a la población civil a principios del siglo XX cuando ese territorio buscaba la independencia, recuerda el diario The Guardian.

"¿Ven esta corbata que tengo con este trébol en ella? Me la dio uno de estos tipos de aquí", dijo el mandatario. "Era un gran jugador de rugby y venció a los Black and Tans, oh, Dios", añadió, arrancando la risa de los presentes.

"La llevo con mucho orgullo"

En ese momento, indicó que fue durante un partido disputado en el estadio multiuso Soldier Field, que se encuentra en Chicago, Illinois, que el deportista le entregó la corbata al hermano de Biden para que se la diera a él. "La llevo con mucho orgullo", aseguró, mientras mostraba la prenda al público.

"Gracias a todos por la bienvenida de regreso a casa. La mala noticia para todos ustedes es: volveremos", continuó, provocando una carcajada entre los presentes. "No hay forma de mantenernos fuera. Pero gracias, gracias, gracias. Los amamos", concluyó.

Como curiosidad, posteriormente, la Casa Blanca trató de enmendar el error. En la transcripción del discurso de Biden compartida en su página web las palabras "Black and Tans" aparecen tachadas y, junto a ellas, se lee "All Blacks" entre paréntesis.

Esta ha sido la enésima metida de mata protagonizada por Biden. Recientemente se difundió un video en el que se apartaba del primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, en el aeropuerto de Belfast y saludaba a un oficial, gesto que algunos interpretaron como que el presidente estadounidense no había reconoció a su homólogo.