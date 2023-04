"No te queda tiempo para ser libre": la alerta de 'Pepe' Mujica sobre la insaciabilidad del consumismo

El expresidente de Uruguay lanzó varias críticas a la humanidad que sigue aletargada en una sociedad capitalista que no le permite vivir con dignidad.

El expresidente uruguayo José 'Pepe' Mujica (2010-2015) lanzó una nueva alerta a la humanidad sobre la insaciabilidad del consumismo en las personas, que se mantienen empeñadas en "crear necesidades infinitas", mientras sacrifican su vida al punto de quedarse sin tiempo "para ser libre".

"No te das cuenta de que no pagas lo que consumes con plata, sino con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Y si derrochas en gastos materiales, cada día estás más sometido a la ley de la necesidad y estás en un círculo vicioso, no te queda tiempo para ser libre", expresó Mujica tras recibir esta semana el título de doctor 'honoris causa' de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), en Argentina.

El político uruguayo agregó que cuando el ser humano deja que en su cotidianidad se multipliquen las necesidades, como lo plantea "la sociedad del capitalismo" contemporánea, el hombre y la mujer "tendrán que gastar tiempo de su vida para cubrir el costo de esas necesidades y no le queda tiempo para su libertad (...) su vida se convierte en un pagador de cuotas".

📜"Pepe" Mujica fue distinguido con el Doctor Honoris Causa de la UNQ.🤩El ex presidente uruguayo recibió la máxima distinción de la Universidad.🖱️+ INFO: https://t.co/kaoiBL8MQvpic.twitter.com/6PK32TpqPL — Universidad Nacional de Quilmes (@UNQoficial) April 11, 2023

Sin embargo, Mujica también comentó que hay otras personas que se han logrado alejar de la vorágine del consumismo y pueden darle sentido a su vida. Por ejemplo, dijo, están los hombres de ciencia, que se gastan 20 años tras el misterio de una molécula. "Eso es una pasión, eso es una causa (...) y dentro de los que tienen pasión, estamos algunos que nuestra pasión es intentar que la sociedad en que nacimos sea un poco mejor, algún día".

"El tener el coraje de decir: 'gracias a la vida tengo una causa para vivir', no se compra con plata. Es una cosa que se tiene adentro o no se tiene. Si la tienes, juega por ella, compromete tu vida, tu esperanza, tu sueño", agregó el político.

Libertad

Mujica añadió que, cuando una persona es realmente libre, es cuando gasta su tiempo de vida en las cosas que se le ocurren, en lo que son capaces de decidir por ellos mismos y no por lo que le impone "la ley de la necesidad (...) porque venimos de la nada y nos vamos sin nada".



"Parece que ser libre es que si tienes dos trabajos tienes que conseguir tres, y que eres libre si a tu hijo no le falta nada, pero le faltas tú porque nunca tienes tiempo", dijo. Sin embargo, Mujica también advirtió que a pesar de decidir ser libres del sistema consumista, aún los que logran hacerlo, son "libres a medias", porque continúan "sometidos a la necesidad de las tripas".

"Hay ciertos mandatos de la naturaleza que ni por suerte podemos zafar. Pero el ser humano puede crear necesidades infinitas", y son precisamente esas demandas las que están asociadas al consumismo y las que le arrebatan la libertad de vivir y la felicidad a las personas, añadió el exmandatario uruguayo.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!