VIDEO: Lanzan un videojuego inspirado en la guerra contra las pandillas en El Salvador

La compañía Restless Games Studio ha creado un videojuego inspirado en la guerra contra las pandillas impulsada por el presidente Nayib Bukele en El Salvador, según un mensaje publicado este miércoles en su cuenta de Twitter.



"Métete en la piel de un aguerrido soldado, un policía de élite o del mismísimo comandante general de las fuerzas armadas", reza el texto. "¡La guerra contra las diabólicas pandillas empezó! ¿Estás listo para la misión? ", añade.

El tuit va acompañado de un vídeo corto en el que se muestra a dos delincuentes en un almacén con explosivos y armas. A continuación, el local estalla y aparece un personaje que representa a Bukele junto a dos agentes de las fuerzas del orden, todos ellos armados con fusiles. Acto seguido, se ve cómo el 'alter ego' del mandatario abate a varios pandilleros.

Métete en la piel de un aguerrido soldado, un policía de élite o del mismísimo comandante general de las fuerzas armadas. ¡La guerra contra las diabólicas pandillas empezó! ¿Estás listo para la misión? Descárgalo en la Play Store:https://t.co/9kCqOJQkLUpic.twitter.com/D8JNcmKdGJ — Restless Games Studio (@Restless_Games) April 12, 2023

"Descubre la forma de eliminar esta plaga de El Salvador", se explica en la descripción del juego en la plataforma de distribución digital de aplicaciones Google Play, cuya versión beta ya ha obtenido más de 10.000 descargas desde que fue lanzado el viernes de la semana pasada.

Luchar contra los "terroristas"

En la página oficial del desarrollador de 'PCT Extracción ' —nombre que hace alusión al Plan Control Territorial que Bukele impulsó al asumir el poder en 2019— se lee que el crimen se ha apoderado de la nación centroamericana, por lo que es necesario unirse a Bukele para luchar contra los "terroristas" y liberar a El Salvador.

"La verdad es que no me parece muy adecuado el juego. Lo que se trata ahora es de ir superando la violencia, no de fomentarla, y el videojuego, a mí forma de ver, la fomenta", comentó a AFP Néstor Molina, empleado de una empresa de mantenimiento de redes y asiduo de los juegos en línea.

El mes pasado, Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública salvadoreño, dijo que falta por capturar el 35 % de los pandilleros, pese a que ya se han realizado 66.417 detenciones desde el régimen de excepción decretado hace un año por Bukele.