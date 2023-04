Un incendio en un albergue para jóvenes deja cuatro muertos y al menos 15 heridos en Brasil

Durante a madrugada desta sexta (14), por volta das 4h20, o abrigo para crianças Lar Paulo de Tarso, no bairro do Ipsep, Zona Sul do Recife, foi atingido por um incêndio. Ao menos quatro pessoas morreram, entre elas 3 crianças. Algumas vítimas estão em estado grave no hospital. pic.twitter.com/HUfTLcijau