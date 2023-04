López Obrador confirma la desaparición de Notimex, la agencia estatal de noticias de México

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este viernes la desaparición de la agencia de noticias del Estado, Notimex, cuando se alcance un acuerdo con los trabajadores del medio, quienes llevan más de tres años en huelga por despidos injustificados y violaciones al contrato colectivo de trabajo.

"Se está llegando a un acuerdo, nosotros ya no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno, eso era de la época de los boletines y de la prensa oficial y oficiosa, ya no hay eso. Desde que entramos hay un conflicto laboral, pero no es algo que nos haga falta como Gobierno", dijo López Obrador en su conferencia matutina.

El mandatario se comprometió a que en el proceso de disolución de Notimex, se protegerá "a todos los trabajadores" de la agencia.

#EnLaMañanera | “Se está llegando a un acuerdo porque la verdad nosotros no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno. Eso era en la época de los boletines y de la prensa oficial y oficiosa, ya no hay eso”, expresó @lopezobrador_ sobre la desaparición de #Notimex. pic.twitter.com/4zcYQKdr37 — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) April 14, 2023

Respuesta del sindicato

Tras conocerse la desaparición de la agencia, la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex), Adriana Urrea, calificó como desafortunado que esa fuese la "solución que han tomado para darle salida al conflicto", lo que a su juicio, "es un revés para la política laboral de este país".

"Esta huelga la estallamos para defender nuestros derechos laborales, pero sobre todo también para proteger nuestra fuente de empleo. El deseo de los trabajadores no es cerrar la agencia de noticias, no quisiéramos que se cerrara de ninguna manera", dijo Urrea en entrevista con Rompeviento TV.

Los 55 años de historia de @Notimex_TV en el #periodismo mexicano han sido de vital importancia para informar en #Mexico y extranjero, x lo que es LAMENTABLE que hoy se busque prescindir de un organismo del pueblo y para el pueblo. #SutNotimex firme por DDHH y fuente de trabajo. pic.twitter.com/aVknP69McA — SUTNOTIMEX (@sutnotimex) April 14, 2023

"Sin embargo, hoy el presidente, y de manera muy desfavorable, comenta que la agencia no les sirve para nada. Consideran que la mañanera [como se le conoce a la conferencia de prensa diaria del mandatario] cubre todas las cuestiones de un medio de comunicación público. Estos comentarios son desafortunados, en medida de que no se tiene dimensión de lo que realmente es la agencia de noticias del Estado mexicano. La mañanera no abarca todos los temas, no da seguimiento a muchos conflictos", añadió.

La periodista Urrea narró que el pasado 21 de febrero, el día que se cumplieron los tres años de huelga, por instrucción de López Obrador se reunieron con secretarios de Estado. "Ahí se nos dijo que se nos haría un planteamiento formal de salida al conflicto, nunca nos dijeron en qué términos sería esa propuesta", aseguró.

Será hasta el lunes 17 de abril cuando los integrantes de SutNotimex conozcan la propuesta formal de liquidación de la agencia.

Denuncias de trabajadores

Desde hace tres años, los empleados de la agencia denunciaron despidos injustificados. Con la llegada de Sanjuana Martínez a la dirección de Notimex, los periodistas hicieron públicas las denuncias por misoginia, despotismo, presiones, maltrato y violación de derechos laborales.

Además, Martínez habría orquestado campañas en redes sociales para desprestigiar a periodistas y excolaboradores de Notimex.