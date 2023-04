Pompeo no será candidato en las presidenciales de EE.UU. en 2024

El exsecretario de Estado de EE.UU. Mike Pompeo ha declarado la noche de este viernes que no va a participar en la carrera presidencial de 2024, dejando atrás las especulaciones de que podría retar al exmandatario Donald Trump, que en su día era su superior.

"No vamos a unirnos a la carrera en 2024", comentó Pompeo a Fox News cuando le preguntaron sobre su posible candidatura para las próximas elecciones. "No es el momento para nosotros, no es el momento para buscar un cargo electo", agregó.