¿Por qué una compañía finlandesa demanda a una empresa danesa que aplicó sanciones antirrusas?

La compañía estatal finlandesa de suministro energético Fortum Oyj ha presentado una demanda de arbitraje contra el fabricante danés de turbinas eólicas Vestas por rescindir contratos de proyectos eólicos en Rusia.

Según Vestas, esos contratos fueron resueltos debido a las sanciones energéticas impuestas contra Moscú por su operativo en Ucrania. Sin embargo, Fortum Oyj asegura que ambas empresas firmaron los acuerdos antes de que las medidas punitivas entraran en vigor el año pasado y que efectuó "considerables pagos por adelantado" por más de 50 aerogeneradores, que planeaba instalar en varios parques eólicos que construiría en Rusia.

"Vestas no cumplió sus obligaciones contractuales y, sin embargo, se negó a devolver los anticipos y otros costes relacionados con el proyecto", dijo la compañía finlandesa en un comunicado, afirmando que entabló negociaciones con su antiguo socio para encontrar "una solución mutuamente aceptable", pero que esas no tuvieron "el éxito deseado", por lo que a Fortum Oyj "no le quedó otra opción que recurrir al arbitraje".

A su vez, la firma danesa indicó que la demanda de Fortum Oyj busca una compensación de más de 200 millones de euros (218 millones de dólares). Dijo que las sanciones le "impidieron entregar, instalar y mantener aerogeneradores de acuerdo con sus contratos con el cliente ruso WEDF, propiedad de Fortum". Ante ello, la empresa invocó una "cláusula específica" que "otorgaba a cada parte el derecho inequívoco de rescindir los contratos si la ejecución se veía afectada por sanciones internacionales". "Estas cláusulas incluían explícitamente las sanciones contra Rusia", agregó.

El presiente y consejero delegado de Vestas, Henrik Andersen, declaró que el arbitraje "carece de fundamento" y dijo "estar asombrado y consternado" por el hecho de que "una empresa estatal de un país miembro de la UE cuestione abiertamente las sanciones contra Rusia y, por tanto, la unidad de los países de la UE".