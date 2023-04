La imputación de Trump le reporta más de 15 millones de dólares en pequeñas donaciones para su campaña

El expresidente estadounidense Donald Trump ya ha recaudado 15,4 millones de dólares para su campaña electoral, desde que trascendió su acusación por parte de un fiscal de Manhattan, informa Bloomberg.

Al menos 4 de esos millones de dólares fueron obtenidos en las 24 horas posteriores a que se comunicara su imputación el pasado 30 de marzo.

La agencia indica que casi el 98 % de los fondos recabados en estos pocos días proceden de donantes que dieron menos de 200 dólares, mientras que el 24 % provino de contribuyentes que aportaban a Trump por primera vez. En total, se han contabilizado más de 300.000 pequeñas donaciones individuales, recoge The New York Times.

Los medios escriben que ahora Trump puede tener una ventaja en la recaudación de fondos sobre sus rivales actuales y potenciales en la carrera por la candidatura republicana, ya que la acusación, que muchos de sus partidarios consideran políticamente motivada, parece haber dado un fuerte 'impulso' a su campaña.

Un informe más detallado sobre la recaudación de fondos por Trump tras su acusación será publicado dentro de unos meses, cuando se presente la próxima declaración trimestral de su campaña.

La imputación de Trump

Los 34 cargos presentados contra Trump por el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, fueron anunciados el pasado 4 de abril, cuando el expresidente compareció ante el tribunal.

Su imputación, referida al supuesto pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio sobre la relación sexual extramarital que habrían mantenido en 2006, es la primera de un expresidente en un asunto penal. No obstante, este hecho no impediría legalmente al político republicano postularse nuevamente a la presidencia, ya que, al no tener antecedentes penales, no se encuentra entre los requerimientos que establece la Constitución estadounidense para determinar quién es elegible para ser presidente.