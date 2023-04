El momento en que un guardaespaldas ve la bomba de humo, la patea y aparta al primer ministro de Japón (VIDEO)

Un video que circula en la Red recoge el momento en que un guardaespaldas del primer ministro de Japón, Fumio Kishida, detecta la bomba de humo que lanzaron el pasado sábado contra el jefe del Ejecutivo y lo saca rápidamente del lugar.

La grabación muestra cómo el guardaespaldas observa cómo llega rodando hasta él el objeto cilíndrico, lo patea y despliega lo que parece ser un maletín antibalas, mientras empuja a Kishida para mantenerlo fuera de peligro.

El ataque ocurrió en un puerto pesquero de la ciudad de Wakayama, poco antes de un discurso de campaña de Kishida, en apoyo a un candidato local del gobernante Partido Liberal Democrático. El objeto, que fue lanzado por un hombre de 24 años identificado por la Policía como Ryuji Kimura, explotó y soltó humo blanco. Un agente policial resultó levemente herido, mientras que el 'premier' fue evacuado del lugar, donde se habían congregado unas 200 personas en el momento del ataque, recoge la agencia Kyodo.

¿Qué se sabe de Kimura?

Antes de ser detenido por la Policía, Kimura fue aprehendido por un pescador de 54 años inmediatamente después de lanzar el artefacto. El hombre relató a medios locales que se lanzó sobre el sospechoso "instintivamente", ya que el sospechoso "seguía haciendo algo con las manos" después de arrojar el objeto".

"Me acerqué para hacer fotos del discurso y vi que el sospechoso me lanzaba algo. […] Me vino a la mente el incidente del exprimer ministro [Shinzo] Abe del año pasado y le sujeté, pensando: 'no puede ser'", recordó el pescador, en referencia al asesinato de Abe, que fue alcanzado por un disparo de arma casera durante un discurso de campaña el pasado mes de julio.

Este domingo la Policía japonesa efectuó un registro en la ciudad de Kawanishi (prefectura de Hyogo) y confiscó la computadora personal del sospechoso, así como una sustancia parecida a la pólvora, precisa el canal NHK.

Desde Kyodo detallan, citando fuentes de la investigación, que el atacante llevó consigo dos objetos explosivos al acto político de Kishida. Se considera que el artefacto lanzado pudo tratarse de una bomba de tubo fabricada a mano. Asimismo, Kimura llevaba un cuchillo oculto en su mochila. Los investigadores creen que el sospechoso, que se negó a responder a las preguntas de la Policía sin la presencia de un abogado, podría haber elaborado varios guiones sobre cómo perpetrar su ataque.

Por su parte, Kishida denunció el ataque e instó a reforzar las medidas de seguridad con motivo de las campaña para las elecciones parciales al Parlamento y en visperas de la cumbre del Grupo de los Siete (G7) prevista para mayo en la ciudad de Hiroshima.