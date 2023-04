VIDEO: Instructora rocía gas lacrimógeno en los ojos a cadetes de una academia policial en México

Fue suspendida por "no seguir la metodología adecuada" y "exponer innecesariamente la integridad de los cadetes".

Una instructora de la academia estatal de Policía en Sonora fue suspendida, luego de que un video en el que varios cadetes son expuestos a gas lacrimógeno, se popularizara recientemente en redes sociales.

En las imágenes, estudiantes del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado (ISSPE), arrodillados en el suelo y con los ojos cerrados, son rociados con el químico directamente en la cara, muy de cerca de los ojos. Mientras se les pide respirar con la boca, relajarse y no alterarse, se escuchan gritos. Muchos de ellos se ven muy incómodos, desesperados y sufriendo al tratar de resistir el dolor provocado por el gas.

ADVERTENCIA: Los siguientes videos pueden herir su sensibilidad

Las imágenes llegaron a manos del director general del ISSPE, Ellioth Romero Grijalva, quien aseguró que la institución no "está de acuerdo" con la manera en que se desarrolló la actividad y anunció la suspensión de la oficial implicada por "no seguir la metodología adecuada en el ejercicio y exponer innecesariamente la integridad de los cadetes y grabarlo". De igual forma, se han detenido los ejercicios de rociamiento de gases lacrimógenos "hasta tanto no se siga correctamente la metodología", añadió.

Si bien la exposición de los cadetes a esta sustancia química se debe llevar a cabo como parte inicial de la formación de cada futuro uniformado, para que "conozcan sus alcances", debe realizarse "de una manera no tan directa como se aprecia en el video", enfatiza Romero Grijalva.

"Esta escena no refleja de manera alguna los valores que soportan esta institución, tales como cuidar en todo momento la integridad física de nuestros cadetes", aseveró el director, subrayando que en el marco de esas prácticas "nunca ha resultado lesionado un cadete o cadeta".