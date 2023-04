Jeffrey Sachs: EE.UU. está atrapado en el pensamiento de la Guerra Fría y se niega a aceptar el fin de un mundo dominado por Occidente

El experto afirma que este comportamiento de Washington "no favorece la aparición de ideas interesantes y da lugar a un pensamiento muy primitivo", por lo que en EE.UU. se requiere de un cambio generacional.

En un momento en que el sistema mundial está experimentando cambios muy graves, EE.UU., cuyas autoridades tienen una mentalidad de la Guerra Fría, se ha convertido en una superpotencia que intenta "defender su posición dominante y adopta una postura defensiva y conservadora, afirma Jeffrey Sachs, economista de renombre de la Universidad de Columbia y exconsejero de tres secretarios generales de la ONU.

En una reciente entrevista con el politólogo ruso y editor jefe de la revista Russia in Global Affairs, Fiódor Lukiánov, Sachs señaló que, a largo plazo, las manifestaciones de inestabilidad en el mundo, como los efectos de la pandemia, el conflicto ucraniano o la profundización del enfrentamiento entre Washington y Pekín, son "un verdadero punto de inflexión en muchos sentidos" que "conduce a un aumento de las desigualdades y plantea retos muy serios a todos los sistemas de gobernanza".

"No cabe duda de que existe un agudo déficit de confianza entre los gobiernos y las sociedades de todo el mundo. Los gobiernos demuestran incompetencia, a menudo mienten, y la desconfianza crece. [...] Los conflictos geopolíticos agravan la situación. No solo porque provocan desastres en sí mismos, sino también porque resultan ser una poderosa distracción para las autoridades. En lugar de resolver los problemas de la gente, tiran enormes cantidades de dinero en armamento, gastando mucha energía y tiempo en guerras inútiles. No está claro para qué escalar más la situación cuando ya es extremadamente peligrosa por razones objetivas", afirmó.

De acuerdo con el experto, hay razones para ver paralelismos entre la situación actual y acontecimientos que sacudieron el mundo hace 100 e incluso 200 años. Sobre todo, destaca el enorme cambio geopolítico. "El ascenso de China es un cambio fundamental para el mundo. Y si a esto se añade el acercamiento de la India a posiciones mundiales similares, está claro que es el fin de un mundo y una sociedad dominados por Occidente", dijo, señalando que el propio Occidente, y especialmente Washington, no lo entiende.

Entre otros factores que forman parte del "cambio muy grave en todo el sistema mundial", Sanch también menciona el coronavirus, que "se ha convertido en la pandemia del siglo", la llegada de la era digital, así como los cambios en el sistema climático que provocan el aumento de los desastres naturales que se producen cada año en muchas regiones.

A su juicio, para abordar los retos a los que se enfrenta nuestro mundo es necesario un enfoque completamente diferente de la gobernanza mundial. "Se necesita una cooperación adaptada a la multipolaridad. Pero en su lugar tenemos el pensamiento de la Guerra Fría, especialmente en EE.UU. En lugar de la unificación del mundo, este está dividido. EE.UU. ha sacado de cajones polvorientos instrucciones que tienen unos 75 años, es ridículo, pero nadie sabe qué hacer", subrayó.

Necesidad de un cambio generacional

Según Sachs, EE.UU. se encuentra en la posición de la "superpotencia que defiende su posición dominante y adopta una postura defensiva y conservadora". Así, en lugar de adoptar enfoques constructivos y realistas para resolver los problemas, Washington se ha fijado el objetivo de impedir los cambios globales. En opinión del experto, este comportamiento "no favorece la aparición de ideas interesantes y da lugar a un pensamiento muy primitivo".

"Es muy duro, pero Occidente tiene que darse cuenta de que el mundo en el que dominaba se ha acabado, será diferente. Hace poco escuché a un representante de la industria estadounidense en Europa que decía que EE.UU. debería escribir las reglas para todo el mundo. Y eso se oye mucho. Es tan arrogante e ingenuo, en mi opinión. Es increíble que un hombre adulto pueda decir esto. Los estadounidenses son el 4% de la población mundial. ¿Por qué demonios tiene que ser EE.UU. quien escriba las reglas? Es completamente absurdo, pero esa es la mentalidad heredada del pasado. Esto tiene que acabar", relató.

En su opinión, como mínimo, en EE.UU. se requiere un cambio generacional. Subraya que tanto el presidente actual, Joe Biden, como la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, son personas de 80 años con mentalidad de la Guerra Fría, ya que crecieron en ese mundo y su forma de pensar está totalmente desfasada.

Al mismo tiempo, Sachs señala que el problema del cambio generacional también tiene un lado negativo: la amnesia que se produce entre generaciones. Así, según sus palabras, en la escena mundial aparecen políticos jóvenes que no tienen ni idea de los horrores y las consecuencias de una guerra. Y otro problema de la actualidad es que, a pesar de la facilidad de comunicación, el mundo está increíblemente dividido y no existe ningún mecanismo de entendimiento mutuo entre países. Por eso el mundo necesita jóvenes, pero "educados y comprensivos".

"El problema con la generación más joven, que sabe poco de los demás, es muy grave, la amnesia histórica es un verdadero problema. Preferiría que los jóvenes estuvieran dispuestos a conocer realmente a sus homólogos. Esto es lo más importante en general: contactos y encuentros, entender a los demás. [...] Esto cambia completamente la visión, ayuda a alejarse de la mentalidad de 'nosotros contra ellos'. Es decir, el cambio generacional es necesario, pero también hay que conocer a compañeros de otros países", concluyó.