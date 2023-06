¿Qué hay detrás de los frecuentes y brutales ataques racistas en supermercados de Brasil?

O assassinato de um homem negro, espancado até a morte por seguranças do Carrefour em Porto Alegre ontem, véspera do Dia da Consciência Negra, é um lembrete amargo de que o racismo no #Brasil é estrutural, e mata negros e negras todos os dias.Todos os dias.Charge @fenaspspic.twitter.com/Zb9ZcW7p8H