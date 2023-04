Crisis económica y hartazgo en Argentina abren la puerta a la ultraderecha a 6 meses de las elecciones

Faltan nada más que seis meses para las elecciones generales en Argentina y son muy pocas las definiciones en torno a quién podría ser el próximo presidente del país a partir de diciembre de 2023.

Pero de algo no hay dudas: sea quien sea el inquilino de la Casa Rosada tendrá una ardua tarea por delante: crisis económica, escalada inflacionaria, un índice de pobreza que roza el 40 % de la población y deudas que parecen impagables son solo algunos de los problemas que deberá enfrentar el nuevo gobierno.

Mientras los partidos tradicionales discuten candidaturas, y después de dos gestiones diferentes —macrismo y peronismo— que no han logrado resolver los problemas más palpables de la gente, el hartazgo del ciudadano de a pie con los políticos tradicionales le abre las puertas a los 'libertarios' de la mano de un 'outsider': el economista ultraderechista Javier Milei.

El cronograma electoral ya presiona sobre el armado de las listas: el 13 de agosto serán las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en las que cada partido y coalición definirá a sus aspirantes a presidente, y el 22 de octubre serán electos los candidatos a presentarse en las elecciones generales.

Por el momento, el escenario político es tan disperso que ninguna de las dos fuerzas principales tiene un candidato firme. Al contrario, se agudizan las disputas internas a un lado y al otro de la 'grieta'.

Objetivo: llegar al balotaje

El oficialista Frente de Todos (FdT) tendrá grandes dificultades para mantenerse en el poder después de cuatro años de un Alberto Fernández que vio caer su imagen positiva de manera estrepitosa. Después de alcanzar un 68 % de al principio de la pandemia, llegó a tocar un piso de 7,9 % en septiembre de 2022, y se recuperó al 9,7 % en febrero, de acuerdo a los estudios de Giacobbe y Asociados.

Criticado incluso dentro de su amplia coalición peronista de Gobierno, especialmente desde los sectores más afines al kirchnerismo, el presidente no ha definido aún si intentará o no ir por la reelección, aunque las encuestas no lo acompañan y se espera que dé un paso al costado para "defender la gestión", que es lo que viene pidiendo a sus ministros, según reveló La Nación.

Por su parte, la vicepresidenta Cristina Fernández ya ha declarado que no será candidata "a nada", al tiempo que denuncia ser víctima de una "proscripción" judicial y mediática, dada la polémica condena por la causa 'Vialidad', que la consideró culpable en un caso de corrupción en la obra pública. Si bien la sentencia aún no está firme y no llegará antes de los comicios, los jueces le dictaron una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Aunque varios dirigentes encabezan una campaña para pedirle que lidere las boletas del FdT, la exmandataria se muestra decidida a mantenerse al margen.

La cuestión para el oficialismo pasa más bien por designar a una figura que les garantice, al menos, llegar con chances a un posible balotaje.

Abocado a las gestiones con los organismos de crédito para darle aire a las reservas del Banco Central, el ministro de Economía, Sergio Massa, parece ser el mejor perfilado de los 'moderados', aunque dependerá de cómo lleguen las finanzas a las elecciones primarias abiertas del 13 de agosto.

Tras sus constantes negociaciones en Washington, EE.UU., Massa logró postergar vencimientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que revisará las condiciones del acuerdo por la deuda de 44.000 millones de dólares teniendo en cuenta el impacto de la sequía en la recaudación por agroexportaciones. Sin embargo, su principal objetivo cuando asumió el cargo, en agosto de 2022, era bajar la inflación, que ya alcanzó un récord de 104,3 % interanual en marzo y es el tema que más preocupa a los argentinos.

En la misma línea de los mesurados se anotó en la carrera presidencial el exgobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli. Actual embajador en Brasil y sin el protagonismo político de años anteriores, carga con el peso de haber perdido un balotaje frente a Mauricio Macri, una derrota que en el peronismo todavía no olvidan.

Un macrismo sin Macri

El propio expresidente Macri fue uno de los pocos que decidió bajarse del ring electoral a sabiendas de que los sondeos no estaban de su lado. Con su definición anticipada pareció que aclararía la interna de Juntos por el Cambio (JxC), pero son varios los referentes con aspiraciones y también en este espacio de centro derecha se dirimen protagonismo entre 'halcones' (los más radicales) y 'palomas' (los más mesurados o negociadores).

Entre las 'palomas' se encuentra el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien confirmó semanas atrás que iría por el bastón presidencial y días más tarde lanzó una jugada que produjo malestar en buena parte de la coalición. Anunció que las elecciones locales en la capital se acoplarán a las mismas fechas que las presidenciales, pero con diferentes sistemas, una decisión unilateral que desafió al liderazgo de Macri en JxC.

De esta manera, Larreta pretende asegurar a uno de los suyos en la alcaldía de la Capital Federal, que gobierna el macrismo desde 2007, desligando a su candidato a jefe de Gobierno de la lista de aspirantes a cargos nacionales. Al mismo tiempo, perjudica a Jorge Macri, primo del exmandatario que aspira a gobernar la ciudad con un apellido que ya no atrae al electorado, ni siquiera al porteño.

La interna en la alianza de derecha se calentó más de lo previsto y dividió aún más a sus referentes. La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, precandidata del ala dura macrista, acusó a Larreta de hacer "trampa" manipulando las reglas electorales.

ES MUY SIMPLE: la coherencia y la convicción son los valores que defendemos.Por eso: “Está mal cambiar las reglas. Es hacer trampa”, como dijo Horacio Rodríguez Larreta. Hoy, él manipuló las reglas electorales en la ciudad de Buenos Aires a cuatro meses de las elecciones.… pic.twitter.com/1S5N0pLGgu — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 10, 2023

De cualquier modo, Larreta superaría a Bullrich ampliamente en las PASO con no menos de 10 puntos de diferencia, según tres encuestas reflejadas por La Política Online.

En tercer lugar aparece, apadrinada por Macri, la exgobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien pidió esta semana "bajar todas las candidaturas" de su espacio y "volver a empezar", redefiniendo cuál sería la mejor oferta electoral, según propuso en una entrevista con Radio Rivadavia.

¿Ruge 'El León'?

Ante la crisis del oficialismo y la indefinición macrista, las chances del economista ultraliberal Milei, un conservador que niega a los 30.000 desaparecidos en la última dictadura y promueve el comercio de órganos por considerarlo "un mercado más", se agrandan.

Con un discurso enfocado en cuestionar a la 'casta política', el asesor financiero de tono irreverente ya sorprendió al lograr una banca en Diputados en las elecciones de medio término, en noviembre de 2021, y a esta altura no sería descabellado pensar que puede ser presidente.

Un sondeo de la consultora Management & FIT (M&F) reflejada por el diario Perfil, lo coloca por encima del resto de los candidatos en tres escenarios posibles de PASO, con una intención de voto de entre el 23 y 24 %. Además, el 60 % de los encuestados aseguró que quiere un "cambio total" en Argentina.

Desde La Libertad Avanza, el partido que lidera Milei, no suelen dar demasiadas definiciones en materia económica para sacar adelante al país, pero 'El León', como se hace llamar, afirma que en 35 años Argentina será una potencia mundial. Por lo pronto, habla de reducir el Estado al máximo en el sector público y bajar impuestos, desregular el mercado laboral, dolarizar y abrir la economía.