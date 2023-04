La SEC acusa a la plataforma Bittrex de operar una bolsa de valores no registrada en EE.UU.

El organismo alega que mientras se promovían servicios no declarados, Bittrex obtuvo entre 2017 y 2022 alrededor de 1.300 millones de dólares provenientes de las tarifas de transacción de los inversores.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés) comunicó este lunes que presentó una demanda en un tribunal de distrito del estado de Washington contra la plataforma de intercambio de criptomonedas Bittrex y su exdirector ejecutivo, William Shihara, por operar una bolsa, mantener un corredor y una agencia de compensación no registradas en territorio estadounidense.

En la denuncia penal se detalló que mientras se promovían estos servicios no declarados ante la autoridad reguladora, Bittrex obtuvo entre 2017 y 2022 alrededor de 1.300 millones de dólares provenientes de las tarifas de transacción de los inversores, incluidos los de origen estadounidense.

Asimismo, se sostuvo que tanto Bittrex como Shihara asesoraron a sus clientes para que eliminaran las "declaraciones problemáticas", con el propósito de evitar que la SEC investigara los criptoactivos que ponían a su disposición en la plataforma como oferta de valores no registrados.

La demanda también se extendió a Bittrex Global GmbH, que es una filial internacional de Bittrex con sede en Liechtenstein. La agencia reguladora la acusó de no haberse registrado "como una bolsa de valores nacional, en relación con su operación de un único registro de pedidos compartido con Bittrex".

Por su parte, Bittrex aclaró en un comunicado que nunca se ofrecieron ni se negociaron valores en su plataforma. Además, afirmó que no proporcionó ningún producto calificable como contratos de inversión. Por otro lado, Bittrex Global manifestó que la SEC inició un proceso legal en su contra a pesar de que "no tiene clientes en EE.UU.".

También recalcó que no han pretendido hacer negocios en territorio estadounidense, y reiteró que han informado a los ciudadanos de ese país "que no tienen permitido usar Bittrex US", puesto que este "cerraría sus operaciones debido a la incertidumbre regulatoria". Bittrex anunció que cesaría sus operaciones en EE.UU. el pasado 31 de marzo "debido al difícil clima legal y económico". La plataforma indicó a sus clientes que retiraran su dinero antes del 30 de abril de este año.