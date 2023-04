Rusia: La coordinación de esfuerzos de Moscú y Pekín estabiliza la situación en el mundo

La colaboración de Rusia y China ayuda a estabilizar la situación en el mundo y reducir las tensiones, declaró este martes el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú.

"La coordinación de nuestros esfuerzos en la arena internacional tiene un efecto estabilizador en la situación en el mundo, contribuye a la reducción del potencial de un conflicto", afirmó Shoigú durante una reunión con su homólogo chino, Li Shangfu, en Moscú.

"Es importante que nuestros países evalúen de la misma manera la esencia de la transformación del paisaje geopolítico global que ocurre", destacó en ese contexto.

Asimismo, Shoigú expresó su confianza en el fortalecimiento de la cooperación militar entre Pekín y Moscú. "Estoy seguro de que su gran experiencia de la interacción con la Federación Rusa contribuirá tanto al desarrollo de las Fuerzas Armadas de la República Popular China, como a la ampliación de la cooperación militar entre nuestros países", dijo.

Por su parte, el vocero de la Cancillería china, Wang Wenbin, señaló este lunes que la cooperación entre Rusia y China se basa en los principios de no alineación y no confrontación, y no está dirigida contra terceros. El portavoz también subrayó que Pekín está dispuesto a cooperar con Moscú para poner en práctica el consenso alcanzado por los líderes ruso y chino, Vladímir Putin y Xi Jinping respectivamente, y desarrollar las relaciones de asociación y cooperación estratégica integral en una nueva época.