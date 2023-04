Una imagen generada por IA gana uno de los concursos de fotografía más prestigiosos del mundo

Un fotógrafo alemán que salió ganador en uno de los certámenes de fotografía más prestigiosos del mundo rechazó su premio. El pasado 13 de abril, cuando se le anunció a Boris Eldagsen que había sido seleccionado como el mejor en la categoría 'creativa' del concurso Sony World Photography Awards (SWPA), el artista reveló que su obra 'El Electricista' había sido creada con inteligencia artificial (IA).

"Las imágenes de IA y la fotografía no deberían competir entre sí en un premio como este. Son entidades diferentes. La IA no es fotografía. Por lo tanto, no aceptaré el premio", escribió en su blog personal.

'El Electricista' es una imagen en blanco y negro granulada y con estilo envejecido que muestra a dos mujeres de diferentes generaciones. A simple vista, parece el resultado de un proceso fotográfico antiguo, pero en realidad fue creada por la red neuronal de generación de imágenes DALL-E 2.

Todo este incidente ha demostrado que el mundo del arte no está preparado para el rápido avance de las tecnologías de generación de imágenes de IA, asegura Eldagsen. Según explica, se postuló "descaradamente" para suscitar controversia en torno al tema y "acelerar" el proceso de toma de conciencia sobre las diferencias entre ambos tipos de arte, para que se opte por crear "concursos separados para imágenes generadas por IA".

"Nosotros, el mundo de la fotografía, necesitamos un debate abierto. Una discusión sobre lo que queremos considerar fotografía y lo que no. ¿Es el paraguas de la fotografía lo suficientemente grande como para invitar a las imágenes de IA a entrar, o sería esto un error? Con mi rechazo del premio espero acelerar este debate", escribió.

Pese a su decisión de rechazar el galardón, Eldagsen viajó a la ceremonia de premiación en Londres, donde irrumpió en el escenario principal sin haber sido llamado para dar una declaración en persona. Acabado el evento, descubrió que Sony había retirado su fotografía de la lista de ganadores y de la exhibición oficial, y que su nombre ya no aparecía en la página web del SWPA.

La Organización Mundial de Fotografía, responsable del concurso, aseguró en diálogo con el portal Motherboard de Vice que, si bien el fotografo alemán confirmó desde un principio haber utilizado IA para su obra, los jueces pensaron que había sido una "creación conjunta" con IA y, por tanto, los engañó "deliberadamente".

"Siguiendo nuestra correspondencia con Boris y las garantías que proporcionó, sentimos que su entrada cumplía con los criterios para esta categoría y apoyamos su participación", dijo un portavoz, que aclaró que, tras el rechazo al premio, eliminaron al fotógrafo de la competencia junto a su obra.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!