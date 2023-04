El alto comisionado para la Paz de Colombia cuestiona los lentos avances del acuerdo de paz

El alto comisionado para la Paz de Colombia, Danilo Rueda, compareció este martes ante el Senado para informar sobre la implementación del Acuerdo de Paz —firmado en 2016 entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)— y sobre el proceso de diálogo con organizaciones armadas que impulsa el presidente Gustavo Petro.

En el marco del debate de control político, Rueda cuestionó la lenta implementación de aspectos cruciales que quedaron establecidos en el acuerdo de paz y que resultan trascendentales de cara a la política de 'paz total' que impulsa el Gobierno de Petro.

“Sin la implementación del Acuerdo de Paz del Teatro Colón, difícilmente las diferentes expresiones armadas van a creer en los escenarios de conversación y construcción de paz”: @ComisionadoPaz. pic.twitter.com/UitL9KL340 — Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) April 18, 2023

El alto comisionado reconoció la gran presencia territorial que tienen las organizaciones armadas en el país suramericano, en contraste con la ausencia del Estado colombiano en algunas zonas.

Grupos armados en el territorio

"¿Quienes son los que hacen las pequeñas obras de los planes de desarrollo con enfoque territorial? Los armados que ocupan esos territorios que el Estado colombiano nunca tuvo la voluntad de ocupar", dijo.

En esa línea, Rueda afirmó que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas como Clan del Golfo, son quienes construyen escuelas y centros de salud en ciertas localidades.

"¿Quién construye las iniciativas de sustitución de cultivos ilícitos? La disidencia de las FARC", mencionó el funcionario. En el caso de los proyectos ecoturísticos en la Sierra Nevada, Rueda explicó que son edificados por las 'Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada', como se le conoce a la organización armada que opera en el departamento de Magdalena y que tiene un diálogo abierto con la Administración de Petro.

Danilo Rueda, quien encabeza negociaciones con cinco grupos armados, mencionó que en el caso del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Gobierno colombiano mantiene acercamientos y exploraciones con ciertas condiciones, incluyendo la exigencia de "muestras de respeto a la vida" de los firmantes de la paz y líderes sociales.

"El acuerdo nacional es desnudarnos. Cómo la corrupción ha sido un factor que ha generado la violencia en el país, con diversas motivaciones. Eso es parte del gran acuerdo nacional. ¿Será que podemos reconocer nuestras responsabilidades?", expresó.

Asuntos más allá de Acuerdo de Paz

En seguida, Rueda criticó algunos componentes que escapan a la labor de la instancia que encabeza.

"Si el aparato judicial no ha investigado, es un problema del aparato judicial. Si la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) no ha obrado, es un problema de la JEP", dijo. "¿De qué nos sirve hacer acuerdos de paz si no tenemos aparatos judiciales eficaces que nos permitan esclarecer los crímenes contra la paz?", añadió.

En este contexto, el alto comisionado apuntó que, para construir la 'paz total', se debe de aceptar esas situaciones anteriormente mencionadas. "Reconocer que hay una arquitectura sobre la cual tenemos que dar respuestas muy concretas", detalló.

Asimismo, Rueda afirmó que "hay asuntos que escapan al Acuerdo de Paz", y que "el Gobierno, solo, no puede resolver".

Resultados de la implementación

En la sesión del Congreso, Rueda informó que en la gestión actual, se han entregado 7.000 hectáreas al Fondo de Tierras, como parte de la política de distribución gratuita a campesinos de las comunidades rurales más abandonadas.

"Se han formalizado, en estos ocho meses, 115.530 hectáreas de tierra y estamos trabajando en 7.884 otorgamientos a familias campesinas, desarrollando 5.000 contratos de conservación", dijo.

En tanto, Rueda también informó sobre los avances del Gobierno de Petro en cuanto al acceso a tierras para exguerrilleros reincorporados a la vida civil. Según explicó el alto comisionado, se han comprado ocho predios para el funcionamiento de cuatro AETCR, como se le conoce al Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación.

Además, está en proceso la adquisición de predios para cinco AETCR en cinco departamentos: Meta, Cesar, Cauca, Arauca y Sucre.

Por otra parte, el alto comisionado mencionó que, en cuanto a los derechos de las víctimas, están priorizando 14 propuestas de reparación colectiva en zonas marginales, con comunidades negras e indígenas. "Esto con el propósito de restauración de derechos y de lograr presencia institucional", aclaró.

Reacciones

Durante la comparecencia habló el exguerrillero Julián Gallo, senador del partido Comunes, la organización política que nació como parte del Acuerdo de Paz.

"El destino de nuestro país no puede seguir siendo la violencia, una guerra eterna, los conflictos resueltos por la vía de la fuerza. Por eso queremos dejar aquí asentado, como firmantes de los Acuerdos de La Habana, estamos convencidos que la solución de los conflictos es por la vía del diálogo", dijo Gallo, agregando que desde Comunes acompañan, "sin vacilaciones", la política de 'paz total' de Petro, la cual busca "darle solución a esas múltiples violencias que no cesan".

Por su parte, el senador Iván Cepeda, de la coalición Pacto Histórico-Polo Democrático, pidió atender la protección de los firmantes del Acuerdo de Paz, en el marco de la violencia contra ellos. En lo que va del 2023, seis exguerrilleros de las FARC que firmaron el tratado fuero asesinados, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Asimismo, Cepeda exigió que las autoridades entreguen los resultados de las investigaciones por el escándalo de desviación de recursos de paz que se denunció en el Gobierno de Iván Duque (2018-2022).