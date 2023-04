OpenAI asegura que no está entrenando GPT-5 ni lo hará "por algún tiempo"

Sam Altman, director ejecutivo y cofundador de OpenAI —la empresa que está detrás del controvertido sistema de inteligencia artificial (IA) ChatGPT—, confirmó durante un debate sobre las amenazas que plantea la IA para la humanidad que su compañía actualmente no está trabajando para entrenar al GPT-5, el previsto sucesor de su modelo de lenguaje preentrenado GPT-4, lanzado en marzo de este año.

En el marco de un evento realizado el pasado jueves en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), Altman comentó la carta abierta que a ese respecto firmaron el director de SpaceX, Tesla y Twitter, Elon Musk, así como el cofundador de Apple, Steve Wozniak, entre otras personalidades. La misiva hace "un llamado a todos los laboratorios de IA para que pausen de inmediato y durante al menos seis meses el entrenamiento de los sistemas de IA más potentes que GPT-4", a la vez que expresa preocupaciones sobre la seguridad de la humanidad ante el rápido desarrollo de la IA.

En ese contexto, Altman indicó que a la carta le faltaban "la mayoría de los matices técnicos sobre dónde necesitamos la pausa", y agregó que una versión anterior afirmaba que OpenAI ya está entrenando el GPT-5. "No lo hacemos y no lo haremos por algún tiempo", cita a Altman The Verge. "Entonces, en ese sentido, [decirlo] fue un poco tonto", añadió.

"Estamos haciendo otras cosas en torno a GPT-4, que creo que tienen todo tipo de problemas de seguridad que son importantes de abordar y que quedaron totalmente fuera de la carta", concluyó Altman.

Sus palabras se produjeron en medio de los recientes escándalos acerca del sistema de inteligencia artificial ChatGPT, que han llevado a la comunidad internacional a prestar más atención al desarrollo de la IA, contemplando las posibles amenazas que pueden surgir debido a la falta de control humano sobre estas tecnologías.