Un sismo de magnitud 5,1 se produce en México horas antes del simulacro nacional

No se han reportado daños, según el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la noche de este martes se registró un sismo de magnitud 5,1, con epicentro al noreste de Tecpan, Guerrero, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional. El movimiento telúrico ocurrió horas antes del macro simulacro que se realizará en el país.

El sistema de alerta sísmica mexicano (SASMEX) comunicó que el temblor no ameritó aviso de alerta porque la energía irradiada en los primeros segundos no superó los niveles de activación.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que, de acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional, no se reportaron daños o víctimas en las zonas afectadas. "Afortunadamente no se registran daños por el sismo en Guerrero, Michoacán ni en la Ciudad de México. Eso me informa la Secretaría de la Defensa Nacional", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.