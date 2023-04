El ministro turco del Interior: Todo el mundo odia a EE.UU.

El ministro turco del Interior, Süleyman Soylu, criticó duramente a Occidente afirmando que el mundo entero odia a Estados Unidos y que Europa no es más que su peón, según indicó la Agencia Anadolu.

Durante un encuentro con jóvenes en Estambul este martes, el ministro declaró que Occidente trata de imponer la cultura y hábitos en todo el mundo, convirtiéndolo en su propia economía.

"Nos enfrentamos a un terrorismo cultural dirigido a destruir la estructura familiar, la moralidad, los ancianos, los jóvenes, la civilización en la que se encuentra cada país, su historia, nuestra religión, nuestros valores de fe, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, lo que nos enseñaron nuestras madres y nuestros padres", destacó.

Soylu instó a los asistentes a no exagerar sus percepciones sobre Europa: "Europa no existe. No le des importancia. Existe EE.UU., y Europa es el tren del convoy de EE.UU. No tiene nada de especial", indicó, resaltando que los líderes europeos viven bajo una presión constante y están siendo desacreditados por las crecientes dificultades económicas en los países de la UE.

Según el ministro, Estados Unidos sigue perdiendo reputación y es odiado por todo el mundo. Incluso en África, donde Europa juega el papel de peón de Washington, los países odian a los Estados coloniales y quieren volver a sus lenguas locales, concluyó.