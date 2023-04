Filipinas asegura que EE.UU. no albergará equipo militar en su territorio para una eventual defensa de Taiwán

Según el canciller filipino, Enrique Manalo, el acuerdo de cooperación de defensa entre Manila y Washington no está dirigido contra terceros.

Filipinas no permitirá que EE.UU. use su territorio para desplegar equipos militares para la defensa de Taiwán, señaló este miércoles el secretario de Asuntos Exteriores del país, Enrique Manalo, citado por South China Morning Post.

De acuerdo con el canciller filipino, a Washington no se le permitirá llevar a cabo actividades no estipuladas en el Acuerdo de Cooperación Reforzada en materia de Defensa (EDCA, por sus siglas en inglés), firmado en 2014. "Nuestra opinión es que el EDCA no está dirigido contra cualquier tercer país fuera de su uso para Filipinas", afirmó Manalo. Añadió que la política exterior de Manila consiste en ser "amigo de todos" y prometió que el EDCA reflejará esta postura.

A principios de abril, las autoridades filipinas develaron la ubicación de cuatro instalaciones militares adicionales para el Ejército de EE.UU. en el marco del EDCA. Entre las ubicaciones hay la base naval Camilo Osias, ubicada a unos 400 kilómetros de Taiwán, y el aeropuerto Lal-lo. Ambas instalaciones se encuentran en la provincia filipina de Cagayán.

Entre tanto, Imee Marcos, senadora filipina y hermana del presidente del país, Ferdinand Marcos Jr., cuestionó este miércoles los motivos por los que se seleccionó la ubicación de la infraestructura militar. El secretario de Defensa, Carlito Gálvez Jr., le respondió que las ubicaciones fueron elegidas para proteger el territorio "vulnerable" del norte del país y teniendo en cuenta los intereses marítimos de Manila. Antes, se precisó que las ubicaciones se utilizarán para "operaciones humanitarias y de socorro durante emergencias y desastres naturales".

No obstante, la explicación no logró satisfacer a Pekín. Huang Xilian, embajador chino en Manila, dijo la semana pasada que la decisión de Filipinas de ampliar la cooperación militar con EE.UU. "causó amplia y grave preocupación entre el pueblo chino", agregando que Manila "alimentó el fuego" acerca de la cuestión de Taiwán. En respuesta, el mandatario filipino declaró este miércoles que convocará al diplomático para aclarar la situación.

La semana pasada, Ferdinand Marcos Jr. manifestó que Manila no permitirá que las cuatro bases militares adicionales a las que EE.UU. tendrá acceso bajo el EDCA se usen para lanzar operativos ofensivos. "Lo que estamos haciendo es seguir fortaleciendo la defensa de nuestro territorio y la república", reiteró.

Sus comentarios llegan después de que la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, advirtiera el 6 de abril que el permiso que Filipinas ha dado a Washington para usar las cuatro instalaciones podría "arrastrar [al país] al torbellino de un posible conflicto en el estrecho de Taiwán".