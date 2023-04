Se produce un corte de electricidad en plena visita de Macron a una fábrica

Un repentino corte de electricidad se produjo este miércoles en una fábrica de madera en la localidad de Muttersholtz, situada en la región francesa de Alsacia, durante la visita del presidente Emmanuel Macron y, al parecer, se trató de una acción preparada por los sindicatos que se oponen a las políticas del inquilino del Palacio del Elíseo, informan medios locales.

El momento del apagón fue captado en directo por canales de televisión franceses, que transmitieron la conversación de Macron con los empleados de Mathis, empresa especializada en el diseño, fabricación y construcción de edificaciones de madera, que participa en los trabajos de preparación de los Juegos Olímpicos de París 2024.

La coupure de courant dans l’usine filmée en direct sur CNEWS au moment de l’arrivée d’Emmanuel Macron. pic.twitter.com/vF8IAPZldY — 𝒮𝒶𝓇𝒶𝒽 (@SarahHRakM) April 19, 2023

De acuerdo con la emisora France Bleu Paris, la Confederación General del Trabajo (CGT) local "no niega" haber sido la responsable del incidente, al tiempo que reconoció a France Bleu Alsace que "estaba entre las opciones barajadas".

Esta visita forma parte de los intentos de Macron de volver "a conectar con los franceses", tras meses de fuertes protestas nacionales contra la reforma de las pensiones, que el Gobierno aprobó el mes pasado sin pasar por la votación de la Asamblea Nacional. Recientemente el mandatario también anunció que la polémica enmienda entrará en vigor en septiembre.

Mientras tanto, los franceses aún no están dispuestos a aceptar tales acciones de las autoridades. Así, en Muttersholtz, un centenar de manifestantes esperaban al presidente con cacerolas. Según un miembro de la CGT, pretendían "tapar el ruido de su discurso" haciendo sonar las cacerolas. Sin embargo, antes de su llegada, fueron dispersados por la Policía.

Por su parte, Macron reaccionó a la acción, declarando que "no son las cacerolas las que hacen avanzar a Francia". "Me interesa lo que permitirá a nuestros compatriotas vivir mejor. No tengo derecho a detenerme. Si vivimos en una sociedad en la que solo escuchamos a la gente que quiere hacer ruido [...] no lo conseguiremos", dijo.