Florida aprueba la pena de muerte para abusadores de menores

El Senado del estado de Florida aprobó este martes un proyecto de ley que estipula la pena de muerte para quien sea condenado con abrumador respaldo del jurado por abusos sexuales a menores de 12 años, informan medios locales.

La iniciativa fue aprobada por el Senado del estado con 34 votos a favor y 5 en contra. La semana pasada, el proyecto de ley fue adoptado por la Cámara de Representantes de Florida, con 95 votos a favor y 14 en contra. Se espera que el gobernador, el republicano Ron DeSantis, firme dicha ley.

El documento implica la pena de muerte en caso si al menos ocho jurados votan a favor de esta. Si la pena capital es apoyada por menos de ocho miembros del jurado, el acusado recibirá cadena perpetua. Además, los impulsores de la iniciativa esperan que los Tribunales Supremos de Florida y de EE.UU. reconsideren los precedentes legales que no han permitido ejecutar a violadores.

Mientras tanto, la demócrata Rosalind Osgood, una de los cinco senadores que votaron en contra, dijo que, pese a que hace "todo para proteger" a los niños, no pudo apoyar la iniciativa desde la perspectiva de la religión. "Si creo en mi fe que Dios puede redimir y salvar a cualquiera, entonces ¿cómo apoyo que alguien reciba la pena de muerte?", preguntó.

No obstante, su compañero de partido y exfiscal, Jason Pizzo, afirmó que las personas que abusan sexualmente de niños no pueden ser rehabilitadas. "No hay nada más atroz que tocar y abusar de un niño", subrayó.