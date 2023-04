El cuñado de Guillermo Lasso dice que su retención en un aeropuerto de Ecuador fue un "atropello"

Danilo Carrera, cuñado del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, considera que su retención en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, en la provincia de Guayas, el pasado martes, cuando se disponía a salir del país fue "un atropello" y un "abuso".

"No tengo ni he tenido deudas con la Justicia. No soy procesado en ningún juicio y mucho menos existen en mi contra medidas como prohibición de salida del país, que solo pueden ser dispuestas por jueces. Por eso, lo ocurrido la noche del 18 de abril de 2023, cuando estaba por viajar al exterior desde el aeropuerto de Guayaquil, fue un atropello", dice un comunicado firmado por Carrera, citado por El Telégrafo.

La retención se dio por orden de la Fiscalía General del Estado (FGE), para que el cuñado de Lasso rindiera declaración ante esa instancia. El hombre, de 84 años, es investigado como presunto integrante de una red de corrupción en empresas públicas, en el denominado caso 'Encuentro'.